Sovere, schianto in moto: ferito un ventenne di Brescia

Brutta avventura per un motociclista ventenne di Brescia. Nella mattinata di sabato 19 luglio, mentre viaggiava da Lovere verso Clusone e attraversava la frazione Sellere di Sovere percorrendo via Costituzione, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Casazza è finito addosso all’utilitaria di una signora che stava svoltando a sinistra per entrare nella propria abitazione.