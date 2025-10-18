Telgate, i carabinieri forestali sequestrano un’officina abusiva

Il 9 ottobre a Telgate, i carabinieri del nucleo forestale di Grumello del Monte e di Curno, con la collaborazione del personale dell’ufficio tecnico e della polizia locale, hanno sequestrato parte di un capannone artigianale dove è stato accertato lo svolgimento di un’attività abusiva di autoriparazioni. Con annessa una cisterna di stoccaggio ed erogazione di carburante per la logistica interna, priva di autorizzazioni necessarie a garantire sicurezza e smaltimento idoneo dei rifiuti.

L’officina a Telgate

Al momento del controllo, il responsabile legale dell’azienda operante nel settore della logistica, un 30enne extracomunitario residente a Chiuduno, non ha fornito autorizzazioni o documenti relativi all’officina e allo smaltimento dei rifiuti prodotti. L’attività, svolta per riparare mezzi aziendali, è risultata priva di titoli abilitativi ed iscrizione agli enti competenti, quindi completamente abusiva. L’uomo è stato denunciato e gli è stata contestata una sanzione amministrativa di 5.164 euro, per l’attività di officina senza iscrizione alla camera di commercio.