Tripudio di maschere e costumi a Tavernola, oltre 230 in sfilata - Foto

Il paese non conta duemila abitanti, ma quando si tratta del Carnevale, sembra quasi ripopolarsi per l’occasione. Domenica 15 febbraio residenti e visitatori hanno affollato piazza Sopra e il lungolago per assistere alla tradizionale e sempre attesa sfilata dei carri e delle maschere. Oltre 230 coloro che hanno indossato i panni di personaggi di film, cartoni animati, personaggi famosi di ieri e di oggi, animali e persino piante (ce n’era una carnivora) ed elettrodomestici, per un pomeriggio fatto di divertimento, coriandoli e musica.

I carri: dai cartoni animati ai boscaioli

Dai personaggi di «One Piece» a bordo del veliero divenuto famoso per l’omonimo manga e la serie Netflix, passando per «La Brigata del Bosco», che ha vinto il primo premio tra i carri, domenica 15 febbraio a Tavernola se ne sono viste davvero di tutti i colori.

Il gruppo dell’oratorio quest’anno ha scelto di realizzare un veliero in miniatura, ispirandosi al cartone animato «One Piece». L’ormai nota bandiera con il teschio sorridente e il cappello di paglia, divenuta simbolo delle proteste della Gen Z (tra Indonesia, Nepal e Freedom Flotilla) svettava sul carro popolato da marinai e pirati che, dopo il verdetto della giuria, si sono aggiudicati il secondo posto. Con loro in sfilata anche il sindaco Roberto Martinelli.

Come sempre la creatività ha fatto da padrona, tra costumi realizzati rigorosamente a mano, in tessuto, cartapesta, cartone e legno. Al terzo si sono classificati i personaggi del gruppo di Parzanica, con un Gigi D’Agostino che faceva ballare direttamente dal carro «Parzè Rewind», sulle note delle hit degli Anni Ottanta, Novanta e Duemila. Tra i partecipanti, anche il parroco dei due paesi, don Giuseppe Azzola, con tanto di parrucca e chitarra in perfetto stile Elvis Presley.

Primo posto, invece, per il carro de «La Brigata del bosco», realizzato da un gruppo di residenti, molti di Bianica, con alcuni volontari di Protezione civile e Alpini. Boscaioli, motoseghe e animali che popolano i boschi sono stati i protagonisti di successo di questa edizione del Carnevale tavernolese. Tra i costumi volpi, cervi e perfino le conifere dei boschi orobici.

Il carro «One Piece» Il carro «Parzè Rewind» Il gruppo «Super Mario Kart»

Tra i gruppi, al top «Le Vespe Terese»

Tanti anche i gruppi, hanno sfilato le api con i loro apicoltori, un gruppo di pecorelle sorvegliate dal pastore con il suo fedelissimo cane, gli xilofoni, i polipetti (si sono classificati al terzo posto), i personaggi di «Super Mario Kart» e «Le Vespe Terese», rispettivamente al secondo e al primo posto. Applausi anche per il gruppo che, con tanta creatività, ha realizzato i costumi da lavatrice, asciugatrice, stendino e panni da lavare. Ma in sfilata c’era anche un furgone con i personaggi dell’«A-Team».

Il gruppo de «Le Vespe Terese» Il gruppo delle pecorelle Il gruppo con lavatrice, asciugatrice e stendino

Tante anche le mascherine singole che hanno sfilato a Tavernola, dove il Carnevale sa ancora coinvolgere l’intera comunità e le diverse generazioni. Al primo posto è stata premiata una giovane famiglia «Dalmata» in perfetto stile «La Carica dei 101».