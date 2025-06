Truffe e minacce agli anziani: denunciato 22enne di Lovere

Non gli viene contestata la truffa, ma l’estorsione. Un reato più pesante e che, anche, dovrebbe portare a condanne più pesanti. Perché questa volta i malviventi senza scrupoli che mettono nel mirino anziani soli – la banda è formata da un autista bergamasco, una telefonista ancora sconosciuta e un esperto truffatore milanese –, hanno minacciato le proprie vittime di gravi conseguenze se non avessero consegnato immediatamente denaro e gioielli.

Il bergamasco coinvolto

La ricostruzione dei carabinieri e della Procura è stata condivisa anche dal gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 30enne milanese e la denuncia a piede libero per il complice, un 22enne di Lovere.

Il bergamasco ha noleggiato la vettura che è stata usata, il 24 settembre scorso, per raggiungere Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana del lago di Garda, per raggirare, minacciare e derubare due anziane del paese, estorcendo alle vittime complessivamente 19mila euro in contanti e 150 grammi di oro in monili e gioielli. Secondo chi ha condotto le indagini era lo stesso 22enne del Sebino ad essere al volante della vettura utilizzata per raggiungere le abitazioni delle anziane e per poi fuggire con denaro e gioielli.

Che cosa è successo

Il gruppo ha usato la tecnica, già vista ma purtroppo sempre efficace, del finto carabiniere e del finto incidente che ha coinvolto uno dei figli delle vittime designate. Una strategia subdola che punta a fare leva sugli affetti più cari alle vittime e quindi mandarli in confusione per trovarli ancora più indifesi. I truffatori, alternandosi al telefono, hanno contattato in rapida successione le loro vittime. Il primo uomo chiamava sul telefono di casa e si spacciava per un maresciallo dei carabinieri: spiegava che il figlio, o la figlia, della persona nel mirino aveva provocato un grave incidente stradale e che rischiava il carcere.

Poco dopo una seconda voce telefonava, al cellulare, spacciandosi per avvocato, facendo credere che la famiglia della persona ferita aveva già sporto denuncia e che fosse necessario versare immediatamente 25mila euro per evitare il carcere. Infine, un ragazzo o una ragazza in lacrime si fingeva il figlio o la figlia per completare il quadro inventato. Un «addetto del tribunale» si sarebbe presentato poco dopo. E infatti in una manciata di minuti suonava il campanello e un ragazzo si faceva consegnare tutto quello che le anziane vittime avevano con sé. In un caso 19mila euro in contanti, nell’altro 150 grammi d’oro tra bracciali, anelli e collane.

Come è stato riconosciuto il bergamasco