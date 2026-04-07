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Cronaca / Val Calepio e Sebino Martedì 07 Aprile 2026

Un hotel nell’ex municipio di Lovere. «Segnali che rafforzano l’offerta turistica»

LA CURIOSITA’. Inizia l’iter per un albergo a Villa Luisa, l’ex municipio di Lovere chiuso da più di vent’anni.

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti

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Un hotel nell’ex municipio di Lovere. «Segnali che rafforzano l’offerta turistica»
Villa Luisa, ex sede del municipio di Lovere, è chiusa da anni

Una società camuna ha depositato un’osservazione al Piano di governo del territorio per chiedere il cambio di destinazione d’uso dell’immobile. La conferma arriva dall’assessore al commercio e al bilancio Giuseppe Ghitti: «Abbiamo ricevuto una quarantina di osservazioni per la variante generale del Pgt: una di queste riguarda proprio Villa Luisa».

Mittente sarebbe, ma l’assessore preferisce non confermare né smentire, una società della vicina Valle Camonica proprietaria di Villa Luisa: la richiesta è di poter aumentare la volumetria esistente in modo da rendere sostenibile l’investimento alberghiero.

La storia dell’edificio

L’ex municipio venne venduto dall’amministrazione comunale alla «Torricella Immobiliare Srl» per 1 milione e 765.000 euro; l’atto notarile venne però perfezionato soltanto dieci anni dopo, nel 2014: a causa di un errato frazionamento catastale, insieme a Villa Luisa l’acquirente aveva acquistato anche i parcheggi di via Oprandi, posizionati sopra i garage di pertinenza dell’ex municipio. Erano servite perizie e controperizie per arrivare al rogito; la Torricella Immobiliare, però, non ha mai fatto nulla e, recentemente, la proprietà di Villa Luisa è passata di mano. In tutto questo tempo lo storico edificio affacciato sul lungolago, a pochi passi dall’Accademia Tadini, è rimasto chiuso; negli anni si sono visti alternarsi piccoli interventi di manutenzione nel giardino e nel parco retrostante, ma nulla di significativo.

«Siamo propensi – spiega Ghitti – a sostenere questo progetto, che permetterebbe da un lato di rivitalizzare un elegante edificio chiuso da tempo, e dall’altro di creare un’attività ricettiva di qualità, che ci porterebbe a rafforzare la nostra offerta».

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