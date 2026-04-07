Un hotel nell’ex municipio di Lovere. «Segnali che rafforzano l’offerta turistica»

La storia dell’edificio

L’ex municipio venne venduto dall’amministrazione comunale alla «Torricella Immobiliare Srl» per 1 milione e 765.000 euro; l’atto notarile venne però perfezionato soltanto dieci anni dopo, nel 2014: a causa di un errato frazionamento catastale, insieme a Villa Luisa l’acquirente aveva acquistato anche i parcheggi di via Oprandi, posizionati sopra i garage di pertinenza dell’ex municipio. Erano servite perizie e controperizie per arrivare al rogito; la Torricella Immobiliare, però, non ha mai fatto nulla e, recentemente, la proprietà di Villa Luisa è passata di mano. In tutto questo tempo lo storico edificio affacciato sul lungolago, a pochi passi dall’Accademia Tadini, è rimasto chiuso; negli anni si sono visti alternarsi piccoli interventi di manutenzione nel giardino e nel parco retrostante, ma nulla di significativo.