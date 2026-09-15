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Cronaca / Valle Brembana Martedì 15 Settembre 2026

A Fungolandia ecco la «Settimana del fungo», dal 18 al 27 settembre

L’APPUNTAMENTO. In Valle Brembana dieci giorni dedicati alla natura e alle ricchezze gastronomiche del territorio.

Lettura 2 min.
Redazione Web
Redazione Web
A Fungolandia ecco la «Settimana del fungo», dal 18 al 27 settembre

Valle Brembana

Entra nel vivo l’edizione 2026 di Fungolandia, con la «Settimana del fungo», in programma dal 18 al 27 settembre: dieci giorni ricchi di eventi dedicati ai funghi e alla natura.

Tutte le iniziative

Ogni giorno, il programma prevede le passeggiate «Alla scoperta del mondo dei funghi», la «Mostra del fungo della Valle Brembana e i menu a tema nei ristoranti di Fungolandia. A questi appuntamenti si aggiungono poi le numerose iniziative che accompagnano i partecipanti alla scoperta della natura delle Orobie: «Occhi sul bosco», la passeggiata con il naturalista alla scoperta della pineta di Piazzatorre, «Segreti del sottobosco» per scoprire il mondo di muschi e licheni, «Dal bosco al piatto», che accompagna i partecipanti dalla raccolta dei funghi, insieme ai micologi, agli insegnamenti sulle modalità di preparazione e conservazione, fino alla cena gourmet, «Ecologia e paesaggio in Valle Brembana all’epoca del cambiamento climatico», «Tick talk: vita, morte e miracoli delle zecche», «L’attimo che resta: scatti al tramonto» e molto altro ancora. Senza dimenticare «La notte dei bramiti» con gli esperti del territorio che illustreranno e accompagneranno i partecipanti alla scoperta e all’ascolto dei bramiti dei cervi nella stagione degli amori.

A Fungolandia ecco la «Settimana del fungo», dal 18 al 27 settembre

Gli appuntamenti gastronomici

Diversi gli appuntamenti dedicati alla gastronomia, naturalmente con protagonisti i funghi e i prodotti del territorio: martedì 22 settembre è in programma «La cena del fungo», preparata a più mani da alcuni dei ristoranti di Altobrembo. Giovedì 24 l’apericena «Storie da gustare», che presenterà i prodotti delle aziende agricolte del territorio, e «Sapori alpini sotto le stelle».

Per famiglie e bambini

Non mancano le iniziative dedicate a famiglie e bambini: «Piccoli esploratori del bosco» a Valtorta, «La festa nel Borgo» a Ornica con attività di orienteering, esperienze di benessere, visite e passeggiate culturali e laboratori creativi per bambini, la «Caccia al fungo» nella pineta del parco avventura di Piazzatorre, gli appuntamenti con «Aziende aperte» e per gli appassionati di arte e cultura il «Tour dei Baschenis» che accompagna alla scoperta di tutte le opere dei frescanti Baschenis realizzate nelle chiese e sulle facciate dei vari paesi di Altobrembo.

Gli ospiti speciali

Ospiti speciali dell’edizione 2026 saranno Lino Zani, alpinista, scrittore e conduttore di «Linea bianca» su Rai 1, venerdì 18 settembre. Sabato 19 Baldovino Midali, videomaker e documentarista brembano, collaboratore di riviste naturalistiche e trasmissioni a livello nazionale grazie alle sue immagini e ai filmati su fauna e natura delle Orobie. Sabato 26 settembre Nicolò Oppicelli, voce autorevole della micologia italiana, giornalista di fama nazionale, grazie anche alle sue collaborazioni con Geo&Geo su Rai3.

La giornata di chiusura a Piazzolo

Programma speciale per la giornata di chiusura, domenica 27 settembre a Piazzolo. Una giornata dedicata a gusto, natura e divertimento, con laboratori per adulti e bambini, l’esposizione dei rapaci con la possibilità di partecipare al «Battesimo del guanto», passeggiate culturali, giochi e spettacoli nell’aria con «Sospesi nel cielo», tessuti aerei, e «Tra campane ed equilibrio», slack line. Le premiazioni dei concorsi di Fungolandia 2026 e la chiusura ufficiale alle ore 16,30 caleranno quindi il sipario sulla XXI edizione della rassegna.

Tutte le info

Per ogni informazione è possibile contattare gli organizzatori al 348.1842781 oppure via mail scrivendo a [email protected]. L’info point di Olmo al Brembo, presso l’Antica Segheria Pianetti, sarà sempre aperto per informazioni e supporto ai partecipanti alla rassegna. Il calendario completo della rassegna, i menu, i regolamenti dei concorsi e tutte le proposte e i servizi di Fungolandia sono disponibili sul sito ufficiale www.fungolandia.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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