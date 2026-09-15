A Fungolandia ecco la «Settimana del fungo», dal 18 al 27 settembre

Entra nel vivo l’edizione 2026 di Fungolandia, con la «Settimana del fungo», in programma dal 18 al 27 settembre: dieci giorni ricchi di eventi dedicati ai funghi e alla natura.

Tutte le iniziative

Ogni giorno, il programma prevede le passeggiate «Alla scoperta del mondo dei funghi», la «Mostra del fungo della Valle Brembana e i menu a tema nei ristoranti di Fungolandia. A questi appuntamenti si aggiungono poi le numerose iniziative che accompagnano i partecipanti alla scoperta della natura delle Orobie: «Occhi sul bosco», la passeggiata con il naturalista alla scoperta della pineta di Piazzatorre, «Segreti del sottobosco» per scoprire il mondo di muschi e licheni, «Dal bosco al piatto», che accompagna i partecipanti dalla raccolta dei funghi, insieme ai micologi, agli insegnamenti sulle modalità di preparazione e conservazione, fino alla cena gourmet, «Ecologia e paesaggio in Valle Brembana all’epoca del cambiamento climatico», «Tick talk: vita, morte e miracoli delle zecche», «L’attimo che resta: scatti al tramonto» e molto altro ancora. Senza dimenticare «La notte dei bramiti» con gli esperti del territorio che illustreranno e accompagneranno i partecipanti alla scoperta e all’ascolto dei bramiti dei cervi nella stagione degli amori.

Gli appuntamenti gastronomici

Diversi gli appuntamenti dedicati alla gastronomia, naturalmente con protagonisti i funghi e i prodotti del territorio: martedì 22 settembre è in programma «La cena del fungo», preparata a più mani da alcuni dei ristoranti di Altobrembo. Giovedì 24 l’apericena «Storie da gustare», che presenterà i prodotti delle aziende agricolte del territorio, e «Sapori alpini sotto le stelle».

Per famiglie e bambini

Non mancano le iniziative dedicate a famiglie e bambini: «Piccoli esploratori del bosco» a Valtorta, «La festa nel Borgo» a Ornica con attività di orienteering, esperienze di benessere, visite e passeggiate culturali e laboratori creativi per bambini, la «Caccia al fungo» nella pineta del parco avventura di Piazzatorre, gli appuntamenti con «Aziende aperte» e per gli appassionati di arte e cultura il «Tour dei Baschenis» che accompagna alla scoperta di tutte le opere dei frescanti Baschenis realizzate nelle chiese e sulle facciate dei vari paesi di Altobrembo.

Gli ospiti speciali

Ospiti speciali dell’edizione 2026 saranno Lino Zani, alpinista, scrittore e conduttore di «Linea bianca» su Rai 1, venerdì 18 settembre. Sabato 19 Baldovino Midali, videomaker e documentarista brembano, collaboratore di riviste naturalistiche e trasmissioni a livello nazionale grazie alle sue immagini e ai filmati su fauna e natura delle Orobie. Sabato 26 settembre Nicolò Oppicelli, voce autorevole della micologia italiana, giornalista di fama nazionale, grazie anche alle sue collaborazioni con Geo&Geo su Rai3.

La giornata di chiusura a Piazzolo

Programma speciale per la giornata di chiusura, domenica 27 settembre a Piazzolo. Una giornata dedicata a gusto, natura e divertimento, con laboratori per adulti e bambini, l’esposizione dei rapaci con la possibilità di partecipare al «Battesimo del guanto», passeggiate culturali, giochi e spettacoli nell’aria con «Sospesi nel cielo», tessuti aerei, e «Tra campane ed equilibrio», slack line. Le premiazioni dei concorsi di Fungolandia 2026 e la chiusura ufficiale alle ore 16,30 caleranno quindi il sipario sulla XXI edizione della rassegna.

Tutte le info