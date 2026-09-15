A Fungolandia ecco la «Settimana del fungo», dal 18 al 27 settembre
L’APPUNTAMENTO. In Valle Brembana dieci giorni dedicati alla natura e alle ricchezze gastronomiche del territorio.Lettura 2 min.
Valle Brembana
Entra nel vivo l’edizione 2026 di Fungolandia, con la «Settimana del fungo», in programma dal 18 al 27 settembre: dieci giorni ricchi di eventi dedicati ai funghi e alla natura.
Tutte le iniziative
Ogni giorno, il programma prevede le passeggiate «Alla scoperta del mondo dei funghi», la «Mostra del fungo della Valle Brembana e i menu a tema nei ristoranti di Fungolandia. A questi appuntamenti si aggiungono poi le numerose iniziative che accompagnano i partecipanti alla scoperta della natura delle Orobie: «Occhi sul bosco», la passeggiata con il naturalista alla scoperta della pineta di Piazzatorre, «Segreti del sottobosco» per scoprire il mondo di muschi e licheni, «Dal bosco al piatto», che accompagna i partecipanti dalla raccolta dei funghi, insieme ai micologi, agli insegnamenti sulle modalità di preparazione e conservazione, fino alla cena gourmet, «Ecologia e paesaggio in Valle Brembana all’epoca del cambiamento climatico», «Tick talk: vita, morte e miracoli delle zecche», «L’attimo che resta: scatti al tramonto» e molto altro ancora. Senza dimenticare «La notte dei bramiti» con gli esperti del territorio che illustreranno e accompagneranno i partecipanti alla scoperta e all’ascolto dei bramiti dei cervi nella stagione degli amori.
Gli appuntamenti gastronomici
Diversi gli appuntamenti dedicati alla gastronomia, naturalmente con protagonisti i funghi e i prodotti del territorio: martedì 22 settembre è in programma «La cena del fungo», preparata a più mani da alcuni dei ristoranti di Altobrembo. Giovedì 24 l’apericena «Storie da gustare», che presenterà i prodotti delle aziende agricolte del territorio, e «Sapori alpini sotto le stelle».
Per famiglie e bambini
Non mancano le iniziative dedicate a famiglie e bambini: «Piccoli esploratori del bosco» a Valtorta, «La festa nel Borgo» a Ornica con attività di orienteering, esperienze di benessere, visite e passeggiate culturali e laboratori creativi per bambini, la «Caccia al fungo» nella pineta del parco avventura di Piazzatorre, gli appuntamenti con «Aziende aperte» e per gli appassionati di arte e cultura il «Tour dei Baschenis» che accompagna alla scoperta di tutte le opere dei frescanti Baschenis realizzate nelle chiese e sulle facciate dei vari paesi di Altobrembo.
Gli ospiti speciali
Ospiti speciali dell’edizione 2026 saranno Lino Zani, alpinista, scrittore e conduttore di «Linea bianca» su Rai 1, venerdì 18 settembre. Sabato 19 Baldovino Midali, videomaker e documentarista brembano, collaboratore di riviste naturalistiche e trasmissioni a livello nazionale grazie alle sue immagini e ai filmati su fauna e natura delle Orobie. Sabato 26 settembre Nicolò Oppicelli, voce autorevole della micologia italiana, giornalista di fama nazionale, grazie anche alle sue collaborazioni con Geo&Geo su Rai3.
La giornata di chiusura a Piazzolo
Programma speciale per la giornata di chiusura, domenica 27 settembre a Piazzolo. Una giornata dedicata a gusto, natura e divertimento, con laboratori per adulti e bambini, l’esposizione dei rapaci con la possibilità di partecipare al «Battesimo del guanto», passeggiate culturali, giochi e spettacoli nell’aria con «Sospesi nel cielo», tessuti aerei, e «Tra campane ed equilibrio», slack line. Le premiazioni dei concorsi di Fungolandia 2026 e la chiusura ufficiale alle ore 16,30 caleranno quindi il sipario sulla XXI edizione della rassegna.
Tutte le info
Per ogni informazione è possibile contattare gli organizzatori al 348.1842781 oppure via mail scrivendo a [email protected]. L’info point di Olmo al Brembo, presso l’Antica Segheria Pianetti, sarà sempre aperto per informazioni e supporto ai partecipanti alla rassegna. Il calendario completo della rassegna, i menu, i regolamenti dei concorsi e tutte le proposte e i servizi di Fungolandia sono disponibili sul sito ufficiale www.fungolandia.it.
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