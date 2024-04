Addio a Marisa Boffelli: fece nascere in valle migliaia di bambini

Da giovanissima aveva lavorato alla clinica Mangiagalli di Milano, poi a Cagliari, quindi il ritorno nella sua valle, alla clinica Quarenghi di San Pellegrino , quando ancora non c’era l’ospedale di San Giovanni Bianco e l’istituto aveva un reparto di maternità. La parentesi ad Alzano e infine il servizio all’ospedale di San Giovanni Bianco , dove è anche stata direttrice del personale infermieristico e ha tenuto corsi. «Mia mamma -la ricorda la figlia Alida Gandi - era riconosciuta per autorevolezza e integrità. Ha vissuto con grande passione il suo lavoro e si è sempre spesa per i cittadini . Spronava le infermiere a migliorare il loro percorso di studi e professionale».

«Combattiva sin da giovane - continua Alida - rifiutò di fare la sarta per seguire le sua passione. E questo in tempi in cui per le donne erano preclusi gli studi, soprattutto dovendo andare a Milano. Andava a vedere le autopsie per imparare insieme agli studenti di medicina o a sentire i processi in tribunale. Fu sempre dalla parte dei più deboli: aiutava ragazze madri o persone in difficoltà con autentica generosità. Ebbe solo il rammarico di non aver tenuto il conto di tutti i bambini che fece nascere, i primi a casa e poi negli ospedali. Si era fermata a 2.000 ma furono molti di più. Ha fatto nascere i suoi tre nipoti, Arianna, Valeria e Niccolò e ha avuto la grande gioia di diventare bisnonna, seguendo la gravidanza di Valeria, fino alla nascita di Emilia». Lunedì si sono celebrati i funerali. Sabato mattina, al cimitero di San Pellegrino, la cerimonia di benedizione delle ceneri.