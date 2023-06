Affitti seconde case, boom di richieste in Val Brembana: la stagione parte bene

Sarà il caldo ormai arrivato e il desiderio di fuggire dall’afa, sarà la riscoperta della montagna e anche di luoghi più tranquilli. Sta di fatto che l’estate degli affitti e delle seconde case, in Valle Brembana e in Valle Imagna è partita con il piede giusto. Ovvero con un boom di richieste, da Carona a Piazzatorre, da Serina a Dossena. Con la domanda anche di tante baite o comunque alloggi isolati, non il condominio che magari ricorda la casa propria di città. E poi anche in valle ormai è sempre più diffusa l’iscrizione di tanti alloggi alle piattaforme online, come «Airbnb».