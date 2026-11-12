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Cronaca / Valle Brembana Giovedì 12 Novembre 2026

Albero cade su un’auto in marcia a San Pellegrino, conducente illeso - Foto

L’INCIDENTE. È successo vero le 12.45 di giovedì 12 novembre. Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza. Intervenuti i vigili del fuoco.

Lettura meno di un minuto.

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Albero cade su un’auto in marcia a San Pellegrino, conducente illeso - Foto

San Pellegrino

L’automobilista è uscito illeso dall’auto, ma poteva andargli decisamente peggio. Nella mattinata di giovedì 12 novembre verso le 12.45, un albero è caduto sulla carreggiata della statale 470 in località Ca’ de Rizzi a San Pellegrino.

L’albero ha colpito un’automobile con a bordo un uomo. Un grandissimo spavento, fortunatamente senza conseguenze per l’automobilista. Il tronco, infatti, ha impattato sul cofano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la carreggiata dai resti dell’arbusto.

Albero cade su un’auto in marcia a San Pellegrino, conducente illeso - Foto
Albero cade su un’auto in marcia a San Pellegrino, conducente illeso - Foto
Albero cade su un’auto in marcia a San Pellegrino, conducente illeso - Foto

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