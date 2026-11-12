Albero cade su un’auto in marcia a San Pellegrino, conducente illeso - Foto
L’INCIDENTE. È successo vero le 12.45 di giovedì 12 novembre. Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza. Intervenuti i vigili del fuoco.Lettura meno di un minuto.
San Pellegrino
L’automobilista è uscito illeso dall’auto, ma poteva andargli decisamente peggio. Nella mattinata di giovedì 12 novembre verso le 12.45, un albero è caduto sulla carreggiata della statale 470 in località Ca’ de Rizzi a San Pellegrino.
L’albero ha colpito un’automobile con a bordo un uomo. Un grandissimo spavento, fortunatamente senza conseguenze per l’automobilista. Il tronco, infatti, ha impattato sul cofano.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la carreggiata dai resti dell’arbusto.
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