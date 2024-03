Ancora neve in alta quota: «Attenzione, marcato il pericolo valanghe» - Foto

La neve è tornata a fare la sua comparsa dalla tarda serata di sabato fin verso i 1.400-1.500 metri di quota ma con quantitativi irrisori rispetto a quanto sceso (in termini di spessore) tra la serata di martedì e le prime ore di sabato in seguito alla pioggia caduta anche in quota. La conferma è arrivata dall’analisi dei dati trasmessi dalle centraline di Arpa Lombardia posizionate in alcune località della parte alta delle nostre valli: a Vilminore (1.856 metri di quota), Lago Fregabolgia a Carona (1955 metri) e Barbellino a Valbondione (1.784 metri) lo spessore ha infatti subito una riduzione variabile tra i 45 ai 55 centimetri.