Appello a Dossena: trasformiamo il bosco delle miniere in una «piazza verde»

Riqualificare il bosco attorno alle miniere di Dossena. Questo l’obiettivo della raccolta fondi, aperta nei giorni scorsi dal Gruppo Giovani Dossena per sostenere «GroWiTheTrees», l’iniziativa che vuole intervenire nel primo ettaro dell’area boschiva e costruire uno spazio verde di scambio tra persone e natura, un luogo dove l’inclusione sociale è la protagonista.

Un ettaro da trasformare

Le gallerie, infatti, sono oggi accessibili a scopo turistico, ma lo stesso non si può dire della zona boschiva circostante, che purtroppo versa in stato di abbandono. Così la raccolta fondi, attiva online fino al 16 settembre (al link www.ideaginger.it/progetti/growithetrees.html), punta a raggiungere quota cinquemila euro con una formula «o tutto o niente» (a significare che o si riuscirà a raccogliere tutti i fondi previsti o non verrà erogato nessun credito) e riqualificare così l’area. Il ricavato, che verrà investito a settembre per bonificare e rendere accessibile l’area, permetterà la riqualificazione di un ettaro di bosco dai rovi e dalle piante ammalorate; la creazione di una «piazza verde» all’interno del bosco, con punti di sosta con tavoli, panche e cestini per la raccolta differenziata dove le persone possano condividere momenti di svago; la progettazione di nuovi percorsi didattici dove scoprire la flora e la fauna che abitano i boschi di Dossena.

Progetti di condivisione

«Stiamo lavorando con grande impegno per la promozione del nostro territorio – racconta Thomas Omacini, del Gruppo Giovani Dossena – e una selva fitta di rovi, piante abbattute dal vento, con plastica o rifiuti abbandonati non è ciò che intendiamo lasciare alle generazioni future». Garantire degli spazi di condivisione e incontro sul territorio, è la mission che guida il lavoro dei cittadini di Dossena che, dopo il Ponte tibetano e il Parco speleologico nelle miniere, trova quindi in «GroWiTheTrees» una nuova sfida per la creazione di spazi sostenibili e attrattivi per il futuro. La riqualificazione del bosco si inserisce infatti nel modello di rigenerazione dal basso costruito dal Gruppo Giovani Dossena che mira alla creazione delle condizioni migliori per ridurre lo spopolamento della montagna, creare occupazione e migliorare le risorse naturali del territorio investendo nei servizi, nel lavoro e nelle infrastrutture.

«Un piccolo contributo»