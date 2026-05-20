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Cronaca / Valle Brembana Mercoledì 20 Maggio 2026

Attesa finita, a Foppolo si lavora alle nuove seggiovie

MONTAGNA. Al via lo smontaggio della Quarta Baita: l’impianto sarà accorciato fino all’altezza della Terza Baita. Si sostituisce il Montebello, la pista sarà più lunga: la vecchia quadriposto verrà riposizionata all’ex Giretta.

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Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore

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Attesa finita, a Foppolo si lavora alle nuove seggiovie
Gli scavi per la stazione di partenza della seggiovia Montebello

Foppolo

Con le operazioni di smontaggio dei seggiolini della seggiovia Quarta Baita, sono iniziati a Foppolo i lavori di rinnovamento della stazione sciistica, proprietà della Devil Peak di Giacomo Martignon. Cantiere che era già stato aperto la scorsa estate, poi sospeso: troppo pochi i mesi utili per riuscire a riaprire in tempo per la stagione invernale 2025-26. Si riparte quindi ora, per riuscire a riaprire con la stazione a dicembre, insieme alle seggiovie di Val Carisole (di proprietà del Comune di Carona e in gestione dall’anno scorso per 15 anni alla Belmont-Foppolo, sempre di Martignon).

Le novità

Un’operazione da circa 3,5 milioni di euro (di cui 2,7 finanziati dal ministero del Turismo) che prevede l’accorciamento della seggiovia Quarta Baita fino all’altezza dell’11° pilone (Terza Baita) e la sostituzione dell’attuale seggiovia del Montebello con il nuovo impianto quadriposto (ora depositato nel parcheggio del paese basso) acquistato dal comprensorio di Arabba, sulle Dolomiti. La pista del Montebello sarà quindi allungata, mentre la pista più bassa sarà più corta rispetto all’attuale Quarta Baita. I lavori sono affidati alle imprese Regazzoni di Olmo e a Edil Rota di Curno.

«Lavori già partiti»

«Abbiamo iniziato circa due settimane fa - dice Martignon - con lo smontaggio dei seggiolini della Quarta Baita . La seggiovia sarà portata a revisionare, quindi sarà rimontata con una lunghezza minore. Intanto proseguiremo con le opere edili sul Montebello, alla stazione di monte e quindi a quella di valle». Già dallo scorso inverno, lungo la pista della Quarta Baita, era visibile lo scavo effettuato in estate per il magazzino e la stazione di valle del Montebello. Lavori che ora riprenderanno. «L’ultimo intervento dovrebbe essere lo smontaggio della vecchia seggiovia del Montebello - prosegue Martignon -. Contiamo di essere pronti con il comprensorio così rinnovato per settembre-ottobre e partire quindi con la campagna abbonamenti skipass per l’estate». Il vecchio impianto di risalita del Montebello dovrebbe essere comunque riutilizzato. Nei prossimi anni si prevede un suo riposizionamento in Val Carisole, al posto dell’ex impianto del Giretta.

Stop in estate

Nessuna salita in seggiovia da Foppolo verso il Montebello, quindi, questa estate, considerato che gli impianti saranno smontati. Entrerà in funzione, invece, presumibilmente a luglio e agosto, la seggiovia Alpe Soliva, che da Carona porta a Val Carisole, poco distante dal rifugio Terre Rosse. Proprio l’Alpe Soliva, proprietà del Comune di Carona, dovrà essere sostituita dalla stagione 2027-2028 con un nuovo impianto. L’attuale potrà funzionare solo fino a fine febbraio 2027. Il Comune è alla ricerca dei fondi.

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