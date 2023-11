Bloccati in auto di notte al Passo San Marco, tre giovani riportati a valle dal soccorso alpino

Sono saliti al Passo San Marco con l’auto ma sono rimasti bloccati per la neve. Per questo sono stati attivati nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 novembre i soccorsi. Verso le 23.30 la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino è intervenuta con le squadre e i mezzi fuoristrada per raggiungere tre giovani che stavano bene, ma erano rimasti bloccati a 2mila metri di quota, in prossimità del rifugio, sotto una copiosa nevicata. I soccorritori li hanno portati a valle e hanno concluso l’intervento alle 3.