Branzi, vigili del fuoco e carabinieri salvano una cagnolina caduta in un dirupo

L’operazione di salvataggio

Una coppia di escursionisti del Varesotto, insieme alla loro cagnolina Zoe, stava percorrendo un sentiero in località Gardata, quando l’amico a quattro zampe è finito in fondo a un dirupo, a circa 15 metri. Non si vedeva più e non abbaiava. I padroni hanno dato l’allarme e grazie a pompieri di Zogno e carabinieri di Branzi è stata prontamente recuperata.