Branzi, vigili del fuoco e carabinieri salvano una cagnolina caduta in un dirupo
L’OPERAZIONE. L’animale precipitato a 15 metri di profondità. Il ringraziamento dei proprietari in una lettera commossa.Lettura meno di un minuto.
Branzi
Vigili del fuoco e carabinieri portano in salvo una cagnolina finita in un dirupo, i proprietari ringraziano con una lettera commossa. È successo sabato 25 luglio, a Branzi.
L’operazione di salvataggio
Una coppia di escursionisti del Varesotto, insieme alla loro cagnolina Zoe, stava percorrendo un sentiero in località Gardata, quando l’amico a quattro zampe è finito in fondo a un dirupo, a circa 15 metri. Non si vedeva più e non abbaiava. I padroni hanno dato l’allarme e grazie a pompieri di Zogno e carabinieri di Branzi è stata prontamente recuperata.
«Un ringraziamento particolare va al vicebrigadiere Alberto Parillo in quanto al suo primissimo intervento e alla prontezza con cui ha gestito la situazione nelle prime fasi - scrivono Massimiliano Frigeni e Teresa Macalli - è stato possibile allertare tempestivamente i soccorsi e coordinare le operazioni che hanno permesso di salvare la nostra cagnolina Zoe». Alla fine del salvataggio la foto di gruppo con vigili, carabinieri e Zoe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA