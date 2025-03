Caccia a nuovi affreschi nascosti nella chiesa di Cornello dei Tasso

«Verificare se ci sono affreschi»

«Solo l’indagine chiarirà il dubbio»

L’indagine consisterà in saggi stratigrafici (piccole aperture di circa dieci centimetri per dieci) sulle superfici murarie interne per verificare la presenza di decorazioni sotto lo strato visibile. «Se emergeranno elementi significativi, in accordo con la Soprintendenza si potrà procedere con ulteriori indagini e con l’eventuale recupero degli affreschi – spiega l’architetto Gandolfi –. Se invece non ci sarà nulla, si ripristinerà la situazione attuale». L’operazione è strategica per il futuro della Chiesa. «Non possiamo ricollocare le tele e gli arredi senza questa verifica – aggiunge don Nava –. Alcuni sostengono che non ci sia nulla, ma solo questa indagine potrà chiarire il dubbio».