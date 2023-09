Cade un cavo dell’alta tensione a Piazza Brembana, senza corrente una cinquantina di persone

Probabilmente danneggiato da tempo, forse con gli ultimi temporali, il cavo è caduto a terra fortunatamente senza causare feriti. Alcuni residenti hanno sentito il forte rumore provocato dalla caduta, l’impianto si trova sopra giardini e garage e questo ha evitato danni a tetti di abitazioni. Nella caduta a terra, il cavo - da 130mila volt -si è infiammato senza però appiccare un incendio. Sul posto, per precauzione, sono comunque intervenuti i vigili del fuoco.

Con il danneggiamento dell’impianto una cinquantina di residenti sono rimasti senza corrente: sono saltati i contatori, alcuni si sono bruciati con tanto di scoppio, e sono saltati tantissimi salvavita. In black-out la corrente, sono stati danneggiati i contatori e le centraline di caldaie e televisori.

Già nella serata e per tutta la notte, i tecnici della Terna hanno lavorato per mettere in sicurezza il cavo caduto e nella mattina hanno ripristinato il sistema. nel frattempo i residenti si sono attrezzati con piccoli generatori.