Cade mentre sta potando un albero, 84enne salvato dal soccorso alpino

Il Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica è stato allertato alle 13 di lunedì 4 settembre per soccorrere un uomo di 84 anni che stava potando un albero ed è caduto. L’anziano era legato ma è rimasto incastrato e non riusciva a scendere da solo.

È intervenuto anche l’elisoccorso di Sondrio che lo ha raggiunto, liberato e accompagnato fino all’ambulanza che poi lo ha trasportato per accertamenti all’ospedale di San Giovanni Bianco in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.