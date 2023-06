Cade nel Brembo mentre pesca. Giovane recuperato dai Vigili del fuoco

Se l’è vista brutta un 23enne bergamasco, che sabato ha dovuto essere tratto in salvo a Ubiale Clanezzo dai vigili del fuoco, che lo hanno tirato fuori dalle acque nelle quali era caduto mentre era impegnato con canna ed esche . È successo attorno alle 18.30, in via Europa: il ragazzo era in riva al Brembo insieme ad un amico quando è scivolato ed è finito in acqua.