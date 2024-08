Cambio del medico, aperti gli sportelli alla Casa di Comunità di Zogno nel fine settimana

La misura è stata decisa in via straordinaria dal Distretto Val Brembana, Valle Imagna e Villa D’Almè per supportare i cittadini della Val Serina non autonomi nella procedura telematica di scelta del medico, in considerazione dell’entrata in servizio del nuovo medico Fabio Andreoni che cadrà, per ragioni puramente contrattuali, nella giornata di sabato 3 agosto.