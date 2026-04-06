Casa distrutta a Mezzoldo da un incendio, una raccolta fondi online

Una mobilitazione collettiva per restituire una casa a chi l’ha persa nel giro di poche ore. È stata lanciata ufficialmente una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere la famiglia di Guglielmo Balicco, la cui abitazione in località Soliva a Mezzoldo è stata pesantemente danneggiata da un incendio divampato nella notte tra il 15 e il 16 gennaio scorso, in particolare i piani superiori e il tetto.

Il rogo ha devastato l’edificio dove risiedevano quattro persone: Guglielmo, Giovanna, Federico e la madre Mariangela. Nonostante la gravità dell’incendio, non si sono registrati feriti. «Sono andati in fumo tanti cari ricordi e i sacrifici fatti in tanti anni per realizzarla. Abbiamo bisogno del vostro sostegno per aiutarli a ricostruire la loro vita. Ogni contributo sarà di grande aiuto per coprire le spese di ristrutturazione» si legge sulla raccolta fondi.