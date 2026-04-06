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Cronaca / Valle Brembana Lunedì 06 Aprile 2026

Casa distrutta a Mezzoldo da un incendio, una raccolta fondi online

L’APPELLO. E’ stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia Balicco, la cui casa a Mezzoldo è stata gravemente danneggiata da un incendio nella notte tra il 15 e il 16 gennaio.

Melissa Braka
Melissa Braka

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Casa distrutta a Mezzoldo da un incendio, una raccolta fondi online
La casa andata distrutta da un rogo a Mezzoldo nella notte tra il 15 e il 16 gennaio

Mezzoldo

Una mobilitazione collettiva per restituire una casa a chi l’ha persa nel giro di poche ore. È stata lanciata ufficialmente una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere la famiglia di Guglielmo Balicco, la cui abitazione in località Soliva a Mezzoldo è stata pesantemente danneggiata da un incendio divampato nella notte tra il 15 e il 16 gennaio scorso, in particolare i piani superiori e il tetto.

Il rogo ha devastato l’edificio dove risiedevano quattro persone: Guglielmo, Giovanna, Federico e la madre Mariangela. Nonostante la gravità dell’incendio, non si sono registrati feriti. «Sono andati in fumo tanti cari ricordi e i sacrifici fatti in tanti anni per realizzarla. Abbiamo bisogno del vostro sostegno per aiutarli a ricostruire la loro vita. Ogni contributo sarà di grande aiuto per coprire le spese di ristrutturazione» si legge sulla raccolta fondi.

Casa distrutta a Mezzoldo da un incendio, una raccolta fondi online
Fortemente danneggiato l’ultimo piano e il tetto

La salvezza del nucleo familiare si deve alla prontezza dello stesso Guglielmo che, accortosi del pericolo, ha permesso a tutti i componenti di abbandonare l’immobile prima che le fiamme prendessero il sopravvento.

Al lavoro per il rifacimento della casa

La cifra da raccogliere ammonta a circa 50.000 euro e verrà adeguata in concomitanza dell’avanzamento dei lavori e alle richieste della ditta che li svolgerà, consolidamento, acquisto materiali, lavori finali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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