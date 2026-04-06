Casa distrutta a Mezzoldo da un incendio, una raccolta fondi online
L’APPELLO. E’ stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia Balicco, la cui casa a Mezzoldo è stata gravemente danneggiata da un incendio nella notte tra il 15 e il 16 gennaio.
Mezzoldo
Una mobilitazione collettiva per restituire una casa a chi l’ha persa nel giro di poche ore. È stata lanciata ufficialmente una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere la famiglia di Guglielmo Balicco, la cui abitazione in località Soliva a Mezzoldo è stata pesantemente danneggiata da un incendio divampato nella notte tra il 15 e il 16 gennaio scorso, in particolare i piani superiori e il tetto.
Il rogo ha devastato l’edificio dove risiedevano quattro persone: Guglielmo, Giovanna, Federico e la madre Mariangela. Nonostante la gravità dell’incendio, non si sono registrati feriti. «Sono andati in fumo tanti cari ricordi e i sacrifici fatti in tanti anni per realizzarla. Abbiamo bisogno del vostro sostegno per aiutarli a ricostruire la loro vita. Ogni contributo sarà di grande aiuto per coprire le spese di ristrutturazione» si legge sulla raccolta fondi.
La salvezza del nucleo familiare si deve alla prontezza dello stesso Guglielmo che, accortosi del pericolo, ha permesso a tutti i componenti di abbandonare l’immobile prima che le fiamme prendessero il sopravvento.
Al lavoro per il rifacimento della casa
La cifra da raccogliere ammonta a circa 50.000 euro e verrà adeguata in concomitanza dell’avanzamento dei lavori e alle richieste della ditta che li svolgerà, consolidamento, acquisto materiali, lavori finali.
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