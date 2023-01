Con il freddo la stagione dello sci entra nel vivo: stazioni finalmente tutte aperte

Stagione sciistica finalmente al via in tutta la Valle Brembana. Dopo una prima parte di inverno caratterizzata dalle alte temperature e dalla poca neve naturale, fattori che hanno costretto alcune stazioni sciistiche, soprattutto a bassa quota, ad aperture a singhiozzo o a restare chiuse, infatti, l’ultima nevicata e le temperature in netto calo degli ultimi giorni hanno permesso, tra ieri e oggi, di aprire tutti i comprensori della valle. «Sabato 21 gennaio a Selvino apriamo il campo scuola e se riusciamo anche l’altra pista – dichiara Marco Ghilardi, di Selvino Sport (gestore delle piste) –. L’apertura è possibile soprattutto grazie al freddo, perché la neve aiuta ma abbiamo quella artificiale anche. Avevamo aperto durante le vacanze di Natale ma poi lo scorso weekend abbiamo dovuto chiudere perché faceva troppo caldo. Mentre ora ripartiamo e se tiene il freddo teniamo aperto come sempre fino a metà febbraio».