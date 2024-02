Disperso a Santa Brigida, scattano le ricerche: ottantenne in salvo

Squadre impegnate nel pomeriggio di mercoledì 21 febbraio a Santa Brigida, in alta Val Brembana, per la ricerca di un anziano disperso. I vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e il Saf della Centrale di Bergamo sono intervenuti intorno alle 17 nella zona di via Caprile in collaborazione con il Soccorso Alpino. L’uomo, ottantenne, è stato ritrovato alle 19. Era disorientato e non riusciva a trovare il sentiero per il rientro a casa.