Dossena, apre il «Ponte nel Sole»: l’emozione di 1.200 passi nel vuoto

Ormai è davvero tutto pronto. Sabato 11 giugno, alle 9, apre al pubblico il ponte tibetano di Dossena. Nei giorni scorsi, infatti, sul sito di VisitDossena sono state aperte le prenotazioni per poter accedere alla traversata del «Ponte nel Sole», questo il nome scelto per una delle attrazioni turistiche più attese degli ultimi anni in Valle Brembana, e dal prossimo weekend si potranno percorrere i suoi 505 metri (l’altezza massima è di 120 metri) che lo rendono il ponte tibetano più lungo al mondo a pedata discontinua (quindi con passaggio intervallato dal vuoto) e senza tiranti laterali (campata unica). «Inizialmente – dichiara Walter Balicco, assessore al turismo di Dossena – l’opera (inaugurata il 14 maggio scorso con un momento solo istituzionale, ndr) sarà fruibile solo il sabato e la domenica, almeno fino a metà luglio e poi man mano vedremo di aprire a ulteriori date».