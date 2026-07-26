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Cronaca / Valle Brembana Domenica 26 Luglio 2026
in aggiornamento

Fiamme nella notte in un ristorante a San Pellegrino, palazzo evacuato e danni ingenti- Foto

L’INTERVENTO. Devastante incendio con decine di mezzi di soccorso intervenuti intorno alle 3 della notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio in via Papa Giovanni XXIII. Distrutto il locale, evacuato il palazzo, danni ingenti, fortunatamente nessun ferito.

Lettura meno di un minuto.
Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore

San Pellegrino

Un incendio divampato nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio, verso le 3,30, ha distrutto il ristorante di sushi «Royal», in pieno centro a San Pellegrino. L’allarme da alcuni passanti e poi da un vigilante notturno che hanno visto le fiamme e il fumo uscire dal locale.

Subito sono stati allertati gli inquilini del palazzo, posto sul viale Papa Giovanni XXIII, nei pressi del municipio. Sul posto più mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri della compagnia di Zogno.

Fiamme nella notte in un ristorante a San Pellegrino

L’Eco di Bergamo

L’evacuazione del palazzo

In poco tempo 16 famiglie sono fuggite dalle proprie case. Tutti stavano dormendo e sono stati svegliati o dalle esplosioni, dal rumore del fuoco e dal fumo. Qualche inquilino è stato fatto svegliare dai vicini che hanno picchiato alle porte.

Il ristorante di sushi

Il ristorante, in affitto a una famiglia cinese, aveva aperto lo scorso dicembre. È andato completamente distrutto. Le fiamme si sarebbero propagate dalla zona centrale, danneggiando anche le facciate dell’edificio. Danni a diversi appartamenti e alla tabaccheria adiacente al ristorante.

Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco due appartamenti, per un totale di tre persone, sono stati dichiarati inagibili. Ingenti i danni al ristorante e al condominio, stimati in oltre 500mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Pellegrino Terme
Incendio
Disastri, Incidenti
Giovanni Ghisalberti