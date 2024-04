Foppolo, ultimo weekend sulle piste. «Nuovi progetti per la stazione»

Ancora neve fresca e bel tempo. Gli ingredienti per un finale di stagione sciistica col botto ci sono tutti. Foppolo chiama gli appassionati per l’ultimo weekend di apertura sabato 6 e domenica 7 aprile (dalle 8.30). Una stagione che va in archivio con un bilancio positivo: «Abbiamo avuto dei fine settimana con punte di oltre 2.000 sciatori - dice il direttore della stazione Marco Calvetti - grazie anche alle belle giornate di sole. L’innevamento programmato ci ha consentito di aprire subito a dicembre, garantendo sempre piste ottime. Complessivamente abbiamo toccato i centomila primi ingressi, numeri oltre ogni attesa, sicuramente elevati, considerando che il comprensorio poteva contare solo sulle due seggiovie principali, Quarta Baita e Montebello».