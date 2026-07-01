Val Brembana, frana a Isola di Fondra. Chiusa la strada per Branzi - Foto
MALTEMPO. Pioggia e grandine, poi lo smottamento che ha riempito di fango e detriti la provinciale che porta anche a Carona, Valleve e Foppolo. Ruspe al lavoro.Lettura meno di un minuto.
Isola di Fondra
Un forte nubifragio ha colpito l’Alta Val Brembana intorno alle 14 di mercoledì 1° luglio. Precipitazioni che hanno causato uno smottamento a Trabuchello, frazione di Isola di Fondra, tra il municipio e il «Camping San Simone»: la strada provinciale, che porta a Branzi, Carona, Valleve e Foppolo, è stata chiusa.
Le forti precipitazioni hanno riempito un canale di scolo, che è poi esondato riversando grosse quantità di fango e detriti sulla carreggiata, bloccandola in entrambe le direzioni. Ruspe al lavoro per liberare la strada nel minor tempo possibile, sul posto anche i vigili del fuoco.
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