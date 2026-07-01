Val Brembana, frana a Isola di Fondra. Chiusa la strada per Branzi - Foto

Un forte nubifragio ha colpito l’Alta Val Brembana intorno alle 14 di mercoledì 1° luglio. Precipitazioni che hanno causato uno smottamento a Trabuchello, frazione di Isola di Fondra, tra il municipio e il «Camping San Simone»: la strada provinciale, che porta a Branzi, Carona, Valleve e Foppolo, è stata chiusa.