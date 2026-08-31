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Cronaca / Valle Brembana Lunedì 31 Agosto 2026

Fungolandia 2026 cambia formula: un mese di eventi in Alta Val Brembana

LA MANIFESTAZIONE. Dal 5 al 27 settembre torna Fungolandia: concerti, passeggiate, mostra micologica, laboratori, concorsi e menu a tema in Alta Val Brembana.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Fungolandia 2026 cambia formula: un mese di eventi in Alta Val Brembana
I funghi al centro della manifestazione in programma a settembre in Alta Val Brembana

Alta Val Brembana

Fungolandia cambia volto. Dopo aver festeggiato i vent’anni nel 2025, la storica rassegna dell’Alta Val Brembana dedicata ai funghi, alla natura e alle tradizioni locali si presenta nel 2026 con una formula più ampia, distribuita lungo tutto il mese di settembre.

L’apertura ufficiale della 21ª edizione è in programma sabato 5 settembre a Piazza Brembana, mentre la mostra micologica sarà inaugurata il 19 settembre a Olmo al Brembo. La chiusura è prevista domenica 27 settembre a Piazzolo.

Due weekend aspettando la Settimana del Fungo

Il nuovo format prevede una prima parte, intitolata «Aspettando… La settimana del Fungo», nei weekend del 4-6 e dell’11-13 settembre. A Piazza Brembana, il 5 settembre, sono previsti giochi e attività per bambini, mercatini di artigianato e prodotti locali, l’«Aperifungo», momenti culturali e un pranzo a base di funghi.

Sempre sabato 5 settembre, sulle rive del lago di Cassiglio, è in programma «Sinfonie al tramonto», concerto con il Corpo bandistico di Dossena. Domenica 6 settembre spazio invece alle attività a Valtorta, con visite all’Ecomuseo, alla latteria e agli angoli caratteristici del borgo. A Santa Brigida sono previste anche iniziative legate alla chiusura della mostra dedicata a Evaristo Baschenis.

Fungolandia 2026 cambia formula: un mese di eventi in Alta Val Brembana
Fungolandia si svolgerà per tutto il mese di settembre

Dal concerto a lume di candela all’alba al Passo San Marco

Il secondo fine settimana si apre venerdì 11 settembre a Cusio con un concerto a lume di candela nel cuore del «Cantu»: protagonisti il chitarrista Marco Grasselli e la voce pop-soul di Sofia Anessi. Sabato 12, a Olmo al Brembo, il programma propone attività per bambini, laboratori, mercatini e spettacoli.

Domenica 13 settembre torna invece uno degli appuntamenti più suggestivi: «Alba musicale sulle Orobie», concerto d’archi al Passo San Marco con il Quartetto Arkiris, seguito da una colazione in quota al Rifugio Passo San Marco 2000.

Fungolandia 2026 cambia formula: un mese di eventi in Alta Val Brembana
A Fungolandia previste anche delle passeggiate tema funghi

Dal 19 settembre protagonisti i funghi

Dal 19 settembre entrerà nel vivo la parte più tradizionale di Fungolandia. All’Antica Segheria Pianetti di Olmo al Brembo sarà visitabile ogni giorno la mostra micologica, affiancata da passeggiate guidate alla scoperta dei funghi e da menu a tema nei ristoranti convenzionati.

Tra gli appuntamenti sono annunciati una serata con l’alpinista e conduttore televisivo Lino Zani, l’iniziativa «Natura in immagine», una «Cena a più mani», la «Notte dei Bramiti» dedicata ai cervi nel periodo degli amori e l’incontro con il micologo Nicolò Oppicelli.

Cinque concorsi per la 21ª edizione

Sono cinque i concorsi previsti nel 2026. Torna la tradizionale «Caccia al fungo più grosso», mentre viene riproposto il concorso di allestimento per attività commerciali e privati. Ai bambini e alle scuole è rivolto il concorso per il miglior racconto con protagoniste le mascotte Porgino, Tartuffa e Fungolo, mentre una quarta competizione invita a disegnare una nuova mascotte.
Completa il programma «Sguardi di montagna», concorso fotografico dedicato quest’anno ai temi «Abitare il territorio» e «Funghi e sottobosco».

Le premiazioni si terranno il 27 settembre a Piazzolo, durante la giornata conclusiva. Il calendario completo, i menu e i regolamenti dei concorsi sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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