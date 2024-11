I ghiacciai arretrano, sulle Orobie tracce fossili di 280 milioni di anni fa - Foto e video

Tra la zona di Punta Scais e il Pizzo Redorta

La scoperta, avvenuta quasi per caso, è avvenuta nel Comune di Piateda, in provincia di Sondrio, al confine con l’Alta Val Seriana e l’Alta Val Brembana, tra il territorio di Valbondione, con cui confina nella zona di Punta Scais e del Pizzo Redorta, ma anche con Carona, nella zona del Pizzo del Diavolo di Tenda e del Monte Aga.

La scoperta casuale

La riduzione della neve ha favorito i ritrovamento

Le «camminate»

Come le orme di questi animali abbiano potuto fissarsi sulla pietra al punto da resistere per milioni di anni è stato spiegato da Ausonio Ronchi: «Le impronte sono state impresse quando queste arenarie e argilliti erano ancora sabbie e fanghi intrisi di acqua, ai margini di fiumi e laghi che periodicamente, secondo le stagioni, si prosciugavano. Il sole estivo, seccando quelle superfici, le indurì al punto tale che il ritorno di nuova acqua non cancellava le orme ma, anzi, le ricopriva di nuova argilla formando uno strato protettivo».

Il «masso zero»

«La grana finissima dei sedimenti, ora pietrificati, ha permesso la conservazione di dettagli talvolta impressionanti, come le impronte dei polpastrelli e della pelle del ventre di alcuni animali – ha aggiunto Lorenzo Marchetti –. Forma e dimensioni delle tracce indicano una qualità di preservazione e una paleo-biodiversità notevole, probabilmente superiore a quella osservata in altri giacimenti della medesima età geologica nel settore orobico e bresciano». Oltre alle tracce animali, in Val d’Ambria, valle secondaria della Val Veniva, sono presenti - anche se più rari - fossili vegetali (fronde, frammenti di fusti e semi). Interessanti, secondo gli studiosi, anche le fratture di disseccamento del suolo, le increspature da moto ondoso o da corrente e le impronte di gocce di pioggia.

«Questo nuovo geosito può diventare un importante caso di studio e trasformarsi in una palestra per ricercatori e studenti, nonché in un caso virtuoso di valorizzazione del patrimonio paleontologico»

Il salvataggio dei primi fossili per via aerea è avvenuto lo scorso 21 ottobre: un’operazione a cui ne seguiranno probabilmente molte altre. «Il giacimento fossilifero scoperto in Val d’Ambria rappresenta una combinazione eccezionale di fattori geologici e paleontologici che deve essere indagata e tutelata – ha detto Stefano Rossi, della Soprintendenza –. Questo nuovo geosito può diventare un importante caso di studio e trasformarsi in una palestra per ricercatori e studenti, nonché in un caso virtuoso di valorizzazione del patrimonio paleontologico da attuare anche con il supporto di privati».