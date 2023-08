Il Ponte del Sole compie un anno: già 18mila i visitatori

Numeri da capogiro e ancora altre novità in arrivo. Dossena si prepara a spegnere la prima candelina per i primi 12 mesi di vita delle attrazioni del paese consapevole che le novità ideate per il turismo sono sicuramente una scommessa vinta. A un anno dall’inaugurazione del Ponte nel Sole, il ponte tibetano più lungo al mondo a pedata discontinua e senza tiranti laterali, e del Parco Speleologico all’interno delle Miniere di Dossena, infatti, i numeri parlano chiaro: sono 29mila le persone (rispettivamente 18mila per il Ponte e 11mila per le Miniere) che si sono immerse nella natura per vivere un’esperienza unica. Un numero, quello delle presenze registrate in un anno, elevato per la realtà brembana e frutto del lavoro praticamente costante per tenere aperte il maggior numero di giorni possibili, meteo permettendo, le attrazioni. Il parco speleologico e le miniere sono stati aperti al pubblico 200 giorni su 365 e nei 5 mesi invernali le attrazioni sono state aperte 3 giorni su 7.

Un impegno costante

«Sono senza dubbio traguardi importanti – commenta Walter Balicco, assessore al turismo del comune di Dossena –. Quando abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto non avremmo mai pensato di riuscire a raggiungere questi risultati. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno e alla dedizione che ogni giorno, tutte le persone coinvolte, mettono nel progetto di rilancio di Dossena». Un progetto che ha creato anche occupazione. Sono 12, infatti, le persone tra dipendenti, interinali e tirocini che lavorano per tenere aperte le attrazioni dossenesi. «Un progetto – spiega – che senza dubbio non si ferma qui, le miniere rappresentano uno dei luoghi simbolo del paese e qui stiamo lavorando per continuare a proporre iniziative rivolte a diversi pubblici. Il ponte tibetano continua a essere punto di attrazione per i più giovani, ma non solo, abbiamo lavorato e continuiamo a farlo per offrire un’esperienza completa che permetta al visitatore di conoscere le peculiarità del nostro territorio, con un obiettivo: permettere ai turisti di potersi fermare più giorni sul nostro territorio. Un lavoro al quale stiamo dedicando tempo ed energie e ci auguriamo accadrà presto».

Una giornata di emozioni

Per festeggiare questo primo anno ricco di emozioni, però, sabato 5 agosto sarà proposto un ricco calendario di appuntamenti per tutte le età. A partire dalle 9 il Ponte nel Sole e il Parco Speleologico offriranno una scarica di adrenalina a 120 metri di altezza o 100 metri di profondità. Un viaggio tra cielo e terra per godere del paesaggio e della storia di Dossena. Storia che sarà possibile conoscere da vicino anche con la visita guidata alla dimora storica in contrada Lac, uno dei borghi meglio conservati che mantiene le caratteristiche tipiche del Tardo Medioevo. Risalente al 1200, la dimora era al centro di scambi commerciali e oggi è stata convertita in struttura ricettiva. Inoltre, sarà possibile noleggiare le e-bike e percorrere alcuni tratti della Via Mercatorum immersi nella natura con la guida degli esperti di Sun Ride Tour o degustare i prodotti caseari dell’azienda agricola Gamba Ovidio oppure accarezzare pony, dar da mangiare agli animali con una visita guidata alla fattoria dell’azienda agricola «La Mora».

Dog sitting e spettacolo