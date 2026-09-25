Il video del picchio brembano visto da 25 milioni di persone. E ora sbarca sulla Bbc

Un picchio rosso che con il suo becco apre una nocciola, sfruttando l’insenatura realizzata in un albero: un video stupendo, unico nel suo genere, realizzato dal fotografo naturalista Baldovino Midali di Branzi ha attirato l’interesse della Bbc Earth, il canale britannico dedicato alla produzione e alla diffusione di documentari e contenuti sulla natura, sugli animali e sulla scienza.

«La nostra natura senza filtri»

Dalla sera del 25 settembre il video, richiesto a Midali dalla stessa Bbc, è online sul canale Instagram e sarà poi pubblicato anche sulle altre piattaforme dello stesso ente televisivo britannico. Un’enorme soddisfazione per il fotografo di Branzi, da anni impegnato nel raccontare la natura dell’alta Valle Brembana. Il video del picchio rosso che apre la nocciola usando l’insenatura come morsa aveva già fatto il giro del web, semplicemente grazie ai profili social dello stesso Midali.

Già 25 milioni di visualizzazioni

Realizzato lo scorso anno, in un giorno di settembre, nei boschi dell’alto Brembo, in circa 12 mesi ha già raggiunto i 25 milioni di visualizzazioni, tra le pagine Facebook e Instagram dello stesso Midali. Immagini che sono riuscite a raggiungere milioni di persone nel mondo. «Numeri impressionanti – dice Midali – anche perché io ho solo circa 20mila followers sulle mie pagine. Sono veramente contento, ora, di vedere valorizzata la mia passione, che propone la nostra natura senza filtri, da un canale mondiale come la Bbc».