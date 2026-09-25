Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana Venerdì 25 Settembre 2026

Il video del picchio brembano visto da 25 milioni di persone. E ora sbarca sulla Bbc

NATURA. Realizzato da Baldovino Midali, fotografo di Branzi: «Nelle mie immagini la nostra natura senza filtri».

Lettura 1 min.
Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il video del picchio brembano visto da 25 milioni di persone. E ora sbarca sulla Bbc
Un frame del video

Un picchio rosso che con il suo becco apre una nocciola, sfruttando l’insenatura realizzata in un albero: un video stupendo, unico nel suo genere, realizzato dal fotografo naturalista Baldovino Midali di Branzi ha attirato l’interesse della Bbc Earth, il canale britannico dedicato alla produzione e alla diffusione di documentari e contenuti sulla natura, sugli animali e sulla scienza.

«La nostra natura senza filtri»

Dalla sera del 25 settembre il video, richiesto a Midali dalla stessa Bbc, è online sul canale Instagram e sarà poi pubblicato anche sulle altre piattaforme dello stesso ente televisivo britannico. Un’enorme soddisfazione per il fotografo di Branzi, da anni impegnato nel raccontare la natura dell’alta Valle Brembana. Il video del picchio rosso che apre la nocciola usando l’insenatura come morsa aveva già fatto il giro del web, semplicemente grazie ai profili social dello stesso Midali.

Già 25 milioni di visualizzazioni

Realizzato lo scorso anno, in un giorno di settembre, nei boschi dell’alto Brembo, in circa 12 mesi ha già raggiunto i 25 milioni di visualizzazioni, tra le pagine Facebook e Instagram dello stesso Midali. Immagini che sono riuscite a raggiungere milioni di persone nel mondo. «Numeri impressionanti – dice Midali – anche perché io ho solo circa 20mila followers sulle mie pagine. Sono veramente contento, ora, di vedere valorizzata la mia passione, che propone la nostra natura senza filtri, da un canale mondiale come la Bbc».

«Dopo oltre quarant’anni trascorsi nei boschi e sulle montagne con una videocamera - aggiunge il fotografo - vedere immagini realizzate sulle nostre Alpi Orobie raggiungere una diffusione internazionale di queste dimensioni rappresenta una soddisfazione difficile da descrivere. Un picchio rosso maggiore che, attraverso le immagini, è riuscito ad attraversare confini, lingue e culture. È anche il significato della frase che accompagna da tempo il mio lavoro: “Nature has no borders - La natura non ha confini”».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Branzi
Televisione
Conservazione
Arte, cultura, intrattenimento
Risorse naturali
Ambiente
Baldovino Midali
BBC