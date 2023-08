In curva in bicicletta, 55enne finisce in un burrone a Taleggio

Una gita in bici che poteva finire in tragedia. Un ciclista di 55 anni, milanese, in vacanza in alta Val Brembana, è finito fuori strada mentre stava scendendo dalla strada provinciale 25, intorno alle 13.30, nel territorio di Taleggio. L’uomo, per cause ancora da verificare, con la sua bici mentre stava facendo una curva è finito contro il guard rail ed è caduto in un burrone con un volo di 30 metri.