La palla tamburello entrerà nelle scuole, il promotore Schiavi: «Sport radicato nella Bergamasca»

La palla tamburello entra nelle scuole lombarde con il progetto “Scuola aperta”, promosso dalla Federazione Italiana Palla Tamburello in collaborazione con Regione Lombardia. Un’iniziativa che punta a far conoscere e diffondere tra le nuove generazioni una disciplina sportiva profondamente legata alla tradizione di diversi territori della regione. Tante anche le squadre nella nostra provincia: Arcene, Bonate Sotto, Bonate Sopra, Castelli Calepio, Ciserano, Dossena, Grassobbio, Madone, Malpaga (Cavernago), Pontirolo Nuovo, Roncola di Treviolo, San Paolo d’Argon, Serina e Torre de’ Roveri

Il progetto del consigliere bergamasco Schiavi

Il progetto nasce da un ordine del giorno presentato dal consigliere regionale Michele Schiavi (FDI) in occasione dell’assestamento di bilancio 2026, approvato dall’Aula lo scorso luglio, che ha impegnato 25mila euro a sostegno dell’iniziativa. A queste risorse si aggiunge un ulteriore contributo di 25mila euro da parte della Federazione. La proposta è stata accolta dalla Giunta regionale grazie all’impegno del sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e ai Giovani, Federica Picchi, che ha seguito il percorso fino alla definizione dell’accordo di collaborazione.

Le scuole scelte dalla Federazione

Il progetto prevede il coinvolgimento di istituti scolastici individuati dalla Federazione, attraverso attività sportive da realizzare durante le ore di educazione fisica oppure in orario pomeridiano, valorizzando le palestre e le strutture scolastiche.

La presentazione ufficiale si è svolta il 10 novembre nella Sala stampa di Palazzo Lombardia, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni regionali, della Federazione e del Coni.

“È una bella giornata, perché dimostra concretamente come la collaborazione tra Giunta e Consiglio regionale possa produrre risultati importanti. – afferma il consigliere Schiavi - Ci sono tre parole che, a mio avviso, descrivono perfettamente il significato di questo progetto: storia, scuola e collaborazione. La palla tamburello è una disciplina che si avvicina al traguardo del suo centenario ed è profondamente legata alle tradizioni popolari di tanti territori. Vengo da Bergamo e conosco bene la diffusione storica di giochi e pratiche sportive simili, che nel tempo si sono evoluti fino a diventare una disciplina strutturata”.

La palla tamburello è una disciplina che si avvicina al traguardo del suo centenario ed è profondamente legata alle tradizioni popolari di tanti territori “La seconda parola è scuola - continuato Schiavi -. In alcuni territori è necessario favorire un ricambio generazionale e avvicinare nuovi ragazzi e ragazze a questo sport. Entrare negli istituti scolastici rappresenta quindi una straordinaria opportunità per farlo conoscere, trasmetterne i valori e garantirgli un futuro. La terza parola è collaborazione: quella tra Giunta e Consiglio regionale, che ha permesso di arrivare a questo risultato, ma anche quella che dovrà svilupparsi con i territori, le associazioni sportive, le scuole e le amministrazioni comunali. Un sentito ringraziamento al Presidente del Comitato Regionale Lombardia della Federazione Marco Barcella che ci ha proposto questo progetto e ci ha creduto, coinvolgendo tutti gli attori necessari per giungere all’obiettivo”.

“Oggi abbiamo con noi i promotori e gli organizzatori di questo progetto e il consigliere regionale Michele Schiavi: insieme siamo riusciti a passare dalle parole ai fatti”, chiosa Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e ai Giovani.

L’assessore Beduschi: tamburello esperienza educativa

“Ringrazio il sottosegretario Federica Picchi e il consigliere regionale Michele Schiavi per aver contribuito alla realizzazione di questa iniziativa. – aggiunge l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi - Il tamburello non è soltanto attività fisica, ma anche un’esperienza educativa, capace di proporre ai ragazzi un esempio etico e morale positivo. Portarlo nelle scuole significa investire nello sport e, soprattutto, nella formazione delle nuove generazioni”.

La Federazione: lo porteremo nelle carceri

“Stiamo lavorando anche con la Direzione degli istituti penali minorili per portare il tamburello all’interno delle carceri. La flessibilità di questo sport ci consente di raggiungere contesti e fasce di popolazione molto diversi. Ecco perché opportunità come quella che ci viene offerta oggi da Regione Lombardia sono determinanti”, afferma Edoardo Facchetti, presidente nazionale Federazione Italiana Palla Tamburello.