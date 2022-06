La strada del San Marco invasa da 2.000 ciclisti: «Uno spot per le Orobie» - Video

Un «fiume» di ciclisti come non si vedeva dall’ultimo passaggio del Giro d’Italia, ed era l’ormai lontano 2007. Sabato 18 giugno il «San Marco», valico che a 1.992 metri di quota, collega Valtellina e Val Brembana, province di Sondrio e Bergamo, ha vissuto una giornata straordinaria . Era il «Passo San Marco bike day», per la prima volta inserito nell’«Enjoy Stelvio Valtellina», che da cinque estati chiude ai motori i più bei valichi e le più belle strade alpine lombarde.