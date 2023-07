L’umidità minaccia l’affresco di Torquato Tasso: servono fondi per salvarlo

«Serve un restauro urgente per salvare l’affresco raffigurante Torquato Tasso nella chiesa del Bretto». A lanciare l’allarme è don Raffaele Nava, parroco della parrocchia di S. Maria Assunta di Camerata Cornello di cui fa parte anche la chiesa di San Ludovico di Tolosa situata nel borgo di Bretto e legata a uno dei rami della famiglia Tasso, i Tasso del Bretto. «L’unico affresco raffigurante Torquato Tasso in zona, è nella piccola chiesa del Bretto – spiega il parroco – e si sta deteriorando. C’è il rischio che scompaia. I danni riportati dall’affresco sono recenti, causati dai problemi di umidità. Con le ultime bombe d’acqua la situazione è peggiorata e l’affresco si sta sgretolando. Serve quindi un intervento immediato per salvarlo, ma anche sulla struttura per risolvere i problemi di umidità e per evitare problemi futuri».

Un antico patrimonio

La chiesa, costruita tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento (probabilmente come ampliamento di una piccola cappella fatta erigere da famiglie della zona già dalla metà del Trecento) è stata decorata per volere di alcuni esponenti della famiglia Tasso (il ramo dei Tasso di Bretto) che, non solo avevano lo juspatronato (cioè ne vantavano diritti e doveri) della chiesa, ma la consideravano come una proprietà di famiglia. L’edificio ha subìto, nel 2007 e 2008, notevoli interventi di restauro in cui, oltre alla messa in sicurezza dell’edificio, sono stati riportati alla luce tre cicli di affreschi di epoche diverse.

Gli interventi di restauro

«La chiesa – dichiara Tarcisio Bottani, responsabile dei Servizi Educativi del Museo dei Tasso e della storia Postale di Camerata Cornello e studioso locale – era in cattive condizioni a causa di un movimento franoso che aveva causato grosse crepe sulla volta e sulle pareti. C’era il rischio di aprisse e cadesse, ma la parrocchia con l’intervento del Comune e i fondi (circa 500mila euro) ottenuti da vari enti è riuscita a realizzare i lavori di restauro per salvare la struttura. Durante i lavori, sono venuti alla luce ulteriori affreschi oltre a quelli risalenti al 1504».

Opera di autore ignoto