Lutto in redazione: è morta Gabriella Pandini, mamma di Silvana Galizzi

Ha «cucito» per tutta la vita. Non solo gli abiti che da sarta confezionava con passione, ma anche le relazioni, in famiglia e nella comunità di San Pellegrino, a cui si è dedicata con cura e impegno. Si è spenta domenica mattina, a 85 anni, Gabriella Pandini, mamma di Stefano, Giampaolo e Silvana Galizzi, vicecaporedattrice de «L’Eco di Bergamo».

Vedova da diciassette anni di Fausto Galizzi, che aveva sposato nel 1962, Gabriella Pandini era penultima di due fratelli e di cinque sorelle, a cui era legatissima. Così come speciale era il legame con i sette nipoti, che ha accompagnato nella crescita. Mamma e nonna, la casa era infatti il suo «regno», anche se le passioni non le mancavano: bravissima nell’arte di ago e filo, amici e parenti facevano a gara per avere un suo capo sartoriale.

Amante della musica, ha cantato nel coro parrocchiale di San Pellegrino finché ha potuto e sempre in parrocchia era impegnata nel volontariato, particolarmente attiva nell’organizzazione delle pesche di beneficenza. Sei anni fa i primi segni dell’Alzheimer e nel Duemila, durante la pandemia, il ricovero per il Covid alla Clinica Quarenghi di San Pellegrino, dove era stata amorevolmente curata fino a riprendersi dal virus. Poi l’esperienza di cohousing nella «Residenza San Carlo», gestita dalla cooperativa In Cammino, e negli ultimi due anni il ricovero alla Fondazione Don Palla di Piazza Brembana, seguita sempre con attenzione e professionalità dal personale e circondata dall’affetto dei suoi cari. Ieri mattina è mancata. I funerali verranno celebrati domani alle 10 nella parrocchia di San Pellegrino Terme, mentre oggi le visite alla camera ardente nella casa del Commiato «Tassis», sempre a San Pellegrino in via monte Zucco 37, sono possibili dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.