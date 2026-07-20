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Cronaca / Valle Brembana Lunedì 20 Luglio 2026

Lutto in redazione: è morta Gabriella Pandini, mamma di Silvana Galizzi

IL CORDOGLIO. Gabriella Pandini aveva 85 anni, martedì i funerali alle 10 a San Pellegrino Terme. Aveva tre figli e sette nipoti.

Lettura 1 min.
Lutto in redazione: è morta Gabriella Pandini, mamma di Silvana Galizzi
Gabriella Pandini

Ha «cucito» per tutta la vita. Non solo gli abiti che da sarta confezionava con passione, ma anche le relazioni, in famiglia e nella comunità di San Pellegrino, a cui si è dedicata con cura e impegno. Si è spenta domenica mattina, a 85 anni, Gabriella Pandini, mamma di Stefano, Giampaolo e Silvana Galizzi, vicecaporedattrice de «L’Eco di Bergamo».

Vedova da diciassette anni di Fausto Galizzi, che aveva sposato nel 1962, Gabriella Pandini era penultima di due fratelli e di cinque sorelle, a cui era legatissima. Così come speciale era il legame con i sette nipoti, che ha accompagnato nella crescita. Mamma e nonna, la casa era infatti il suo «regno», anche se le passioni non le mancavano: bravissima nell’arte di ago e filo, amici e parenti facevano a gara per avere un suo capo sartoriale.

Amante della musica, ha cantato nel coro parrocchiale di San Pellegrino finché ha potuto e sempre in parrocchia era impegnata nel volontariato, particolarmente attiva nell’organizzazione delle pesche di beneficenza. Sei anni fa i primi segni dell’Alzheimer e nel Duemila, durante la pandemia, il ricovero per il Covid alla Clinica Quarenghi di San Pellegrino, dove era stata amorevolmente curata fino a riprendersi dal virus. Poi l’esperienza di cohousing nella «Residenza San Carlo», gestita dalla cooperativa In Cammino, e negli ultimi due anni il ricovero alla Fondazione Don Palla di Piazza Brembana, seguita sempre con attenzione e professionalità dal personale e circondata dall’affetto dei suoi cari. Ieri mattina è mancata. I funerali verranno celebrati domani alle 10 nella parrocchia di San Pellegrino Terme, mentre oggi le visite alla camera ardente nella casa del Commiato «Tassis», sempre a San Pellegrino in via monte Zucco 37, sono possibili dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.

Tutta la redazione de «L’Eco di Bergamo» è particolarmente vicina a Silvana e ai suoi familiari in questo momento di grande dolore.

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