Malore a 47 anni, Algua piange Luca Ghirardi

Ghirardi era conosciutissimo nella bassa Val Serina e ad Aviatico , in particolare per il suo impegno nelle squadre di calcio di Sambusita e di Rigosa. Fino al 1997 aveva abitato con la famiglia a Sambusita, poi il trasferimento a Rigosa.

«Aveva giocato a calcio per alcuni anni - lo ricorda il fratello Massimo - poi era diventato il volontario tutto fare delle squadre di calcio, a Sambusita, a Rigosa, ad Aviatico il jolly sempre disponibile quando c’era bisogno». Attivissimo come volontario nelle Pro loco delle due frazioni di Algua, super tifoso dell’Inter, in tanti ieri hanno voluto salutarlo nella camera ardente allestita nella casa di Algua. Lascia mamma Ornella, papà Fiorenzo e i fratelli Massimo e Matteo. I funerali mercoledì 8 maggio alle 15 a Sambusita.