Malore nella zona del rifugio Capanna 2000, intervento in notturna del soccorso alpino

Intervento in notturna per il soccorso alpino della stazione di Oltre il Colle, nella serata di sabato 25 gennaio. Contattati dalla centrale di Soreu delle Alpi intorno alle 21, i tecnici sono intervenuti nella zona del rifugio Capanna 2000 per soccorrere un uomo colpito da un malore: con i mezzi fuoristrada l’hanno raggiunto, per poi valutare le sue condizioni e portarlo a valle, dove nel frattempo era arrivata un’ambulanza.