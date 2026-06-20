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Cronaca / Valle Brembana Sabato 20 Giugno 2026

Maltempo in quota, tre interventi del Soccorso alpino: alpinisti recuperati sul Pizzo Coca e in Presolana

IN AZIONE. Giornata impegnativa per la VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino e Speleologico: soccorsi due alpinisti sulla cresta Est del Pizzo Coca, una persona infortunata lungo il sentiero per la Baita Cassinelli e tre escursionisti incrodati in uscita dalla Cresta Saglio.

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Redazione Web
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Maltempo in quota, tre interventi del Soccorso alpino: alpinisti recuperati sul Pizzo Coca e in Presolana
L’elisoccorso in azione in una foto d’archivio

Valbondione

Tre interventi nella giornata di sabato 20 giugno per la VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino e Speleologico, impegnata tra Valbondione e la zona del Passo della Presolana, anche a causa del maltempo che nel pomeriggio ha interessato le aree in quota.

Il primo intervento è scattato intorno alle 15.30 a Valbondione, sulla cresta Est del Pizzo Coca. Due alpinisti, impegnati nella salita e ormai a poca distanza dalla cima, si sono trovati in difficoltà quando le condizioni meteorologiche sono peggiorate improvvisamente. A quel punto hanno chiesto aiuto. La centrale ha inviato sul posto l’elisoccorso di Milano di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha imbarcato due tecnici della VI Delegazione Orobica, di turno al Centro operativo di Clusone. In totale sono stati impegnati sei tecnici, oltre al tecnico di elisoccorso del Cnsas, sempre presente a bordo dell’elicottero.

Grazie a un miglioramento delle condizioni meteo, l’elisoccorso è riuscito a raggiungere i due alpinisti, che sono stati recuperati e trasportati alla sede della Stazione di Valbondione. L’intervento, iniziato intorno alle 15.30, si è concluso poco prima delle 17.

Sul Passo della Presolana

Sempre nel pomeriggio, durante il temporale che si è scatenato nella zona del Passo della Presolana, il Soccorso alpino è stato attivato per altri due interventi. A Castione della Presolana, a circa 1.400 metri di quota, una persona è rimasta ferita dopo essere scivolata lungo il sentiero che conduce al rifugio Baita Cassinelli. Sul posto sono saliti sei tecnici, che hanno valutato l’infortunato, lo hanno messo in sicurezza e lo hanno trasportato a valle con la barella portantina.

La terza attivazione ha riguardato tre persone incrodate in uscita dalla Cresta Saglio, in Presolana. Una squadra era già pronta al Centro operativo. Anche in questo caso, il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha permesso all’elisoccorso di Sondrio di raggiungere il gruppo, recuperarlo e riportarlo a valle.

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