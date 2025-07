Maltempo a Sedrina, evacuate due abitazioni: si lavora per pulire da acqua e fango - Foto e video

Domenica sera 6 luglio si è abbattuto nella zona di Sedrina, Ubiale e Villa d’Almè un violento nubifragio che ha causato ingenti danni con frane, smottamenti e allagamenti in tutta l’area. Già da lunedì mattina sono iniziati i lavori di pulizia dai detriti che si sono depositati in varie zone del paese ed i lavori continueranno nei prossimi giorni nelle aree franate al fine di effettuare le operazioni di verifica dei fronti franosi, effettuare i primi interventi e verificare le condizioni per garantire il ritorno a casa alle persone che sono state sfollate in due abitazioni nella frazione di Botta di Sedrina in via Giongo.

La zona colpita dal maltempo Acqua e fango L’area dall’alto

Evacuate quattro persone

In tutto cinque le persone che sono state evacuate per precauzione: la frana è scesa in via Camosso ed è arrivata su via Giongo senza coinvolgere le case. In giornata le famiglie dovrebbe rientrare, sulla via si transita a senso unico alternato. Si lavora per ripulire da fango, acqua e detriti.

A farlo sapere è il Comune di Sedrina. Lunedì alle 7 è stata ripristinata dai tecnici Enel la corrente elettrica nella zona di Pratomano e Cachinaglio dopo il black out di domenica.

Sulla ciclabile sono stati segnalate tra Villa d’Almè e Sedrina sono stati segnalati 4 smottamenti. «Avvisata la Provincia che effettuerà dei sopralluoghi per disporre la chiusura in attesa di verificare la situazione - spiega il Comune di Sedrina -. Si avvieranno in mattinata le procedure con CMVB e Regione per l’attivazione della situazione di emergenza». Dal Comune «un ringraziamento ai volontari di Aib e Protezione Civile e a tutte le persone che durante l’emergenza più acuta hanno aiutato a favorire il deflusso dell’acqua dalle zone e dalle abitazioni allagate».

Interventi in tutta la Lombardia