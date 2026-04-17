Maxi coltivazione di marijuana in un capannone a Ubiale Clanezzo: due arresti

Maxi operazione antidroga tra Brianza e Bergamasca. Nel pomeriggio del 14 aprile la Polizia di Stato, con personale della Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza e il coordinamento della Procura di Bergamo, ha arrestato due cittadini albanesi di 43 e 40 anni per produzione e detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di marijuana.

L’attività si inserisce in un’indagine più ampia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trento e condotta dalla Squadra mobile di Bolzano, contro un’organizzazione dedita al traffico di droga tra nord Italia ed estero. Il 43enne, domiciliato a Brugherio e ritenuto corriere del gruppo, era già destinatario di una perquisizione e dell’obbligo di dimora.

Durante i controlli nel suo appartamento sono stati sequestrati 7,3 chili di marijuana. Gli approfondimenti hanno poi portato a un capannone a Ubiale Clanezzo, di cui l’uomo era affittuario. Qui gli agenti hanno scoperto una vera e propria base operativa: 28 chili di marijuana, in parte già pronti per lo spaccio, e un’area nascosta dietro pareti in cartongesso.