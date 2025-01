Meteo, nei prossimi quattro giorni fino a un metro di neve sulle piste delle Orobie

Dagli 80 ai cento centimetri di nuova neve : sono le previsioni meteo che interessano le stazioni sciistiche delle Orobie da sabato 25 a martedì 28 gennaio. Un ulteriore contributo per il prosieguo della stagione sciistica: i fiocchi dovrebbero scendere da una quota di circa 1.400-1.600 metri, mentre a valle sarà pioggia. «Sono due le perturbazioni previste - dice Edoardo Ferrara, di 3b meteo -. Una tra sabato e domenica e una tra lunedì e martedì. Alle quote più alte potrebbero esserci accumuli complessivi fino a un metro anche se poi al suolo potrebbero essere meno: dipenderà dalla situazione meteo tra una perturbazione e l’altra».

Oltre un metro di neve prevista a Foppolo

Dovesciare.it , uno dei principali portali web di informazioni sulle stazioni sciistiche di Alpi e Prealpi, indica proprio sulle Orobie, e in particolare Foppolo, l’area che avrà il maggiore accumulo di neve dell’arco alpino, fino a 111 centimetri nei prossimi sette giorni . Si tratta naturalmente di previsioni e di numeri relativi all’accumulo complessivo. Al suolo potrebbero poi rimanere minori quantità.

La situazione delle piste nei comprensori

Sempre sabato 25 gennaio debutta per la stagione, la pista di fondo ai Piani dell’Avaro di Cusio (sarà poi aperta da giovedì a lunedì, chiusa il martedì e il mercoledì). Aperti gli impianti di risalita a Piazzatorre e Valtorta-Piani di Bobbio.

Tutto aperto - tranne la pista Italia - a Colere. Sempre in Valle di Scalve, è attivo anche lo skilift di Epolo, a Schilpario. Al Monte Pora «salvo circostanze eccezionali, procediamo regolarmente con l’apertura di tutte le piste», dice l’ad di Irta, Maurizio Seletti, che spiega però come «in queste situazioni comanda la sicurezza: se ci fosse nebbia o vento, potremmo decidere di tenere chiuso qualche impianto». Le previsioni negative hanno portato qui al rinvio del Gran premio giovanissimi, che era in programma domenica 26 gennaio.