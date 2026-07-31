Moto fuori strada a Zogno, 70enne in ospedale con l’elisoccorso: è grave
L’INCIDENTE . Secondo alcuni testimoni l’uomo avrebbe fatto tutto da solo.Lettura meno di un minuto.
Zogno
Elisoccorso in volo venerdì 31 luglio verso Zogno, dove alle 15.15 un motociclista è uscito di strada. L’uomo, un 70enne, avrebbe fatto tutto da solo andandosi a schiantare contro alcune auto in sosta.
Sul posto in codice giallo è accorsa anche un’ambulanza della Padana Emergenza e un’auto medica. L’uomo è stato stabilizzato e poi portato con l’elicottero in ospedale in codice rosso, le sue condizioni, sarebbero gravi.
Ancora non da ricostruire la causa dello schianto, per i rilievi i carabinieri di Zogno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA