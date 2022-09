Nei boschi per raccogliere funghi, 50enne di Zogno muore in Valsugana

Un raccoglitore di funghi ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 10 settembre in un incidente in Valsugana, in Trentino. L’uomo, un cinquantenne della provincia di Bergamo, era nei boschi di Castello Tesino in compagnia di un amico, quando è scivolato, probabilmente a causa del terreno reso scivoloso dalla pioggia caduta in queste ore , precipitando per una ventina di metri. L’allarme è stato lanciato dal compagno di escursione, ma nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori l’uomo è deceduto sul posto.