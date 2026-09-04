Olmo al Brembo, ha riaperto la statale: senso unico alternato

Ha riaperto a senso unico alternato, nel primo pomeriggio di venerdì 4 settembre, la statale 470 in Alta Valle Brembana all’altezza del Comune di Olmo al Brembo. Qui lo scorso martedì 1 settembre si era staccata una frana dalla parete rocciosa nel mentre che erano in corso dei lavori di messa in sicurezza.

La strada statale- che collega 10 comuni dell’Alta Valle Brembana compreso Olmo al Brembo- è stata chiusa al traffico e quest’ultimo deviato sulla strada comunale di Via Frola che attraversa la parte alta del paese. Dopo i lavori di pulizia della strada e altri sopralluoghi effettuati da Anas ora la strada è aperta a senso unico alternato regolato da un semaforo. È ancora prematuro stimare la riapertura completa della strada. Nei prossimi giorni infatti continueranno i lavori di messa in sicurezza della parete che accosta la SS 470.