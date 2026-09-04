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Cronaca / Valle Brembana Venerdì 04 Settembre 2026

Olmo al Brembo, ha riaperto la statale: senso unico alternato

INFO DI SERVIZIO. Riaperta a senso unico alternato la statale 470 a Olmo al Brembo, chiusa dopo la frana del 1° settembre. Proseguono i lavori sulla parete rocciosa.

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Melissa Braka
Melissa Braka

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Olmo al Brembo, ha riaperto la statale: senso unico alternato
Riaperta la strada statale di Olmo al Brembo dopo la frana del 1° settembre
(Foto di Gruppo Fb Viabilità)

Olmo al Brembo

Ha riaperto a senso unico alternato, nel primo pomeriggio di venerdì 4 settembre, la statale 470 in Alta Valle Brembana all’altezza del Comune di Olmo al Brembo. Qui lo scorso martedì 1 settembre si era staccata una frana dalla parete rocciosa nel mentre che erano in corso dei lavori di messa in sicurezza.

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La strada statale- che collega 10 comuni dell’Alta Valle Brembana compreso Olmo al Brembo- è stata chiusa al traffico e quest’ultimo deviato sulla strada comunale di Via Frola che attraversa la parte alta del paese. Dopo i lavori di pulizia della strada e altri sopralluoghi effettuati da Anas ora la strada è aperta a senso unico alternato regolato da un semaforo. È ancora prematuro stimare la riapertura completa della strada. Nei prossimi giorni infatti continueranno i lavori di messa in sicurezza della parete che accosta la SS 470.

Olmo al Brembo, ha riaperto la statale: senso unico alternato
La frana a Olmo al Brembo del 1° settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Olmo al Brembo
Melissa Braka
anas