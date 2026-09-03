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Cronaca / Valle Brembana Giovedì 03 Settembre 2026

Statale 470 chiusa, Olmo al Brembo «stoppa» i Tir

VALLE BREMBANA. Non si riapre almeno fino a venerdì 4 settembre. Il sindaco annuncia un’ordinanza per la via comunale Val Serina, lunedì 7 un incontro sulla Sp 27 per il tratto di Algua.

Lettura 2 min.
Melissa Braka
Melissa Braka
Statale 470 chiusa, Olmo al Brembo «stoppa» i Tir
Il bivio di Frola, sulla Statale 470 all’altezza di Olmo al Brembo

Olmo al Brembo

Due pareti rocciose instabili e due arterie fondamentali bloccate: è una settimana di forte pressione per la viabilità montana, tra i disagi nell’alta Valle Brembana e i prolungati blocchi in Val Serina. Tra le operazioni di pulizia sulla Statale 470 a Olmo al Brembo e il cantiere ancora aperto sulla Provinciale 27 ad Algua, i tecnici sono al lavoro per garantire la sicurezza prima di restituire le strade al transito.

Dopo la frana si lavora per pulire la statale

A Olmo al Brembo prosegue il lavoro di pulizia della Ss 470, sbarrata da martedì 1 settembre dopo il crollo di circa 25 metri cubi di roccia all’ingresso del paese. Anas ha confermato che l’arteria per il Passo San Marco rimarrà chiusa almeno fino a venerdì 4 settembre per consentire le verifiche geologiche sulla parete.

«Riapertura nel fine settimana solo se i tecnici lo riterranno opportuno per la sicurezza di chi transita»

«Sì va verso il fine settimana, tra venerdì sera 4 settembre e sabato 5 mattina, per una possibile riapertura almeno a senso unico alternato, ma solo se i tecnici lo riterranno opportuno per la sicurezza di chi transita per la strada», ha spiegato il sindaco di Olmo al Brembo, Carmelo Goglio.

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Per nove Comuni deviazione interna e disagi

Il traffico per i nove comuni a monte continua a scorrere lungo la deviazione interna di via Frola e via Sant’Antonio Abate, che evita l’isolamento per duemila residenti pur creando forti rallentamenti per i veicoli di grande stazza nelle strettoie del centro abitato.

Il sindaco annuncia: stop ai Tir

«I mezzi di queste dimensioni creano pesanti disagi alla circolazione e rischiano di danneggiare seriamente l’asse viario»

«Emanerò (nella giornata di giovedì 3 settembre, ndr) un’ordinanza di divieto di transito per i veicoli superiori alle 30 tonnellate – annuncia il sindaco Carmelo Goglio –. Si tratta pur sempre di una strada comunale: i mezzi di queste dimensioni creano pesanti disagi alla circolazione e rischiano di danneggiare seriamente l’asse viario. L’auspicio, ovviamente, è che si possa arrivare a una riapertura, almeno parziale, della statale entro questo fine settimana».

In Val Serina la provinciale resta chiusa

Non va meglio in Val Serina, dove la situazione sulla Sp27 in località Rosolo di Algua rimane complessa a causa del grave movimento franoso dello scorso 28 agosto. La strada provinciale resta del tutto chiusa, almeno fino al 18 settembre, in attesa dei definitivi responsi geologici sul versante, costringendo automobilisti e mezzi di trasporto a utilizzare le viabilità alternative per Bracca, Frerola e Costa Serina.

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Incontro con Provincia e consiglieri regionali

Sul tema è stato indetto per lunedì 7 settembre alle 9,30 un incontro al municipio di Serina, alla presenza dei sindaci della Val Serina e del presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli.

«Sarà un modo per delineare il quadro completo della situazione e far conoscere tutti i disagi e le conseguenze di questa situazione»

L’invito è stato esteso anche ai consiglieri regionali Jonathan Lobati e Alberto Mazzoleni. L’incontro ha come oggetto le problematiche relative alla viabilità provinciale della Val Serina e alle conseguenze per cittadini e attività produttive del territorio, anche queste invitate a partecipare.

Nel frattempo la strada rimane chiusa: «Non ci sono novità – spiega il sindaco di Algua, Luigi Marconi –. L’incontro di lunedì sarà un modo per delineare il quadro completo della situazione e far conoscere tutti i disagi e le conseguenze di questa situazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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