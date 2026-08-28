Maltempo, massi e alberi sulla provinciale tra Algua e Serina: strada chiusa - Foto

Un forte temporale ha colpito la Val Serina nel pomeriggio di venerdì 28 agosto. Con qualche disagio alla circolazione sulla provinciale 27, tra Algua e Rosolo di Serina, dove massi e alberi sono caduti sulla strada a causa delle piogge e del forte evento.

Chiusa la provinciale

La provinciale è stata chiusa dal bivio di Costa Serina alla frazione di Rosolo. E non riaprirà prima della mattinata di sabato 29 agosto, per via di altro materiale pericolante che potrebbe invadere la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e il ripristino della circolazione stradale. In alternativa è possibile passare da Bracca, Frerola e Serina, oppure da Costa Serina.