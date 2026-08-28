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Cronaca / Valle Brembana Venerdì 28 Agosto 2026

Maltempo, massi e alberi sulla provinciale tra Algua e Serina: strada chiusa - Foto

VIABILITÀ. Il tratto della sp27 non sarà percorribile almeno fino alla mattinata di sabato 29 agosto. Due possibili percorsi alternativi.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
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Maltempo, massi e alberi sulla provinciale tra Algua e Serina: strada chiusa - Foto
Il grosso masso caduto sulla provinciale 27

Un forte temporale ha colpito la Val Serina nel pomeriggio di venerdì 28 agosto. Con qualche disagio alla circolazione sulla provinciale 27, tra Algua e Rosolo di Serina, dove massi e alberi sono caduti sulla strada a causa delle piogge e del forte evento.

Chiusa la provinciale

La provinciale è stata chiusa dal bivio di Costa Serina alla frazione di Rosolo. E non riaprirà prima della mattinata di sabato 29 agosto, per via di altro materiale pericolante che potrebbe invadere la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e il ripristino della circolazione stradale. In alternativa è possibile passare da Bracca, Frerola e Serina, oppure da Costa Serina.

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