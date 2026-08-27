Maltempo: Isola di Fondra, danni per 2,3 milioni. Riapre l’ultimo tratto di strada

È prevista per giovedì la riapertura della strada provinciale 2, tra Isola e Trabuchello, in Comune di Isola di Fondra . La strada era interrotta da giovedì scorso, quando, causa del nubifragio, il corso d’acqua che scende dalla valle Sedola, era fuoriuscito dall’alveo: terra e fango avevano invaso la carreggiata della provinciale fino ad arrivare al Brembo, già in piena.

Frana, peraltro, caduta nello stesso punto in cui si è era verificata anche inizio luglio. La strada è stata interrotta e, fino a mercoledì, il traffico deviato lungo la via comunale che passa in mezzo al paese e sbuca poi all’altezza del municipio, a Trabuchello.

È stata, di fatto, l’ultima interruzione della provinciale che è stata liberata dal materiale franato, proprio perché bypassabile tramite strada comunale. Conclusi i lavori di rimozione della terra e di pulizia della carreggiata e del tombotto, sono stati posizionati, i cubi di cemento a protezione della strada. La Provincia prevede per giovedì la riapertura al traffico. Sempre mercoledì il Comune di Isola di Fondra ha comunicato alla Regione la stima dei danni e i progetti da realizzare per mettere di nuovo in sicurezza il territorio.

«Complessivamente - spiega il sindaco, Carletto Forchini - abbiamo presentato otto progetti per 2,3 milioni di euro». Un territorio devastato in più punti, come ormai successo dal 2023 in poi. A volte anche negli stessi punti. I danni sono avvenuti per l’esondazione della valle Piazzola (poco prima di arrivare al camping San Simone, salendo da Fondra), dove già il canale era fuoriuscito a luglio, quindi in valle Sedola (anche questo fuoriuscito a luglio), tra Isola e Trabuchello, quindi nella valle di Via Piana, nella valle di Foppa, ancora a Isola (poco prima di arrivare alla farmacia, salendo da Fondra). Danni si sono avuti anche sulla strada delle frazioni, che è stata erosa dalla pioggia. Danneggiata anche la strada della pineta che passa a monte del camping San Simone.

«Qui il materiale ha raggiunto la strada - continua il sindaco -. Si tratta della strada agrosilvopastorale che dalla zona della chiesa di Trabuchello consente di arrivare a Gardata, passando appunto sopra il campeggio. Diverso materiale ha raggiunto la carreggiata. Per tale motivo giovedì scorso, il campeggio era stato evacuato». Oltre ai canali esondati il Comune di Isola di Fondra ha avuto danni anche sul letto del fiume Brembo.