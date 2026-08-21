Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 21 Agosto 2026

Maltempo, sei paesi colpiti e oltre 150 persone evacuate in Alta Valle Brembana. Nuova perturbazione in arrivo

IL BILANCIO. Maltempo in Alta Valle Brembana e Alta Valle Seriana: una ventina di richieste di soccorso ai Vigili del fuoco. Evacuato un camping con 155 ospiti a Isola di Fondra; a Valleve messe in salvo tre persone, tra cui due bambini. Le previsioni per le prossime ore.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Maltempo, sei paesi colpiti e oltre 150 persone evacuate in Alta Valle Brembana. Nuova perturbazione in arrivo
Gli interventi dei Vigili del fuoco nella giornata del 20 agosto per frane e allagamenti

Sei comuni particolarmente colpiti, oltre 150 persone coinvolte nelle operazioni di evacuazione e una ventina di richieste di soccorso. È il bilancio dei Vigili del fuoco dopo l’ondata di maltempo che dal pomeriggio di mercoledì 19 agosto e per tutta la giornata e notte del 20 agosto ha interessato la provincia di Bergamo, con maggiore intensità in Alta Valle Brembana e Alta Valle Seriana.

Maltempo, sei paesi colpiti e oltre 150 persone evacuate in Alta Valle Brembana. Nuova perturbazione in arrivo
Maltempo, sei paesi colpiti e oltre 150 persone evacuate in Alta Valle Brembana. Nuova perturbazione in arrivo

I centri indicati come più colpiti sono Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino. Le richieste arrivate alla sala operativa del comando provinciale dalle 14.30 hanno riguardato soprattutto frane, allagamenti e caduta di alberi.

Frana sulla provinciale, evacuato un campeggio

La situazione più impegnativa si è registrata a Isola di Fondra, dove una frana ha interessato la strada provinciale 2, isolando un centro abitato e un campeggio con circa 155 ospiti. Per le caratteristiche della zona si è resa necessaria l’evacuazione. Gli ospiti del campeggio e gli occupanti di alcune abitazioni vengono trasferiti con i mezzi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile nelle palestre di Lenna e Piazza Brembana, messe a disposizione dai Comuni.

Maltempo, sei paesi colpiti e oltre 150 persone evacuate in Alta Valle Brembana. Nuova perturbazione in arrivo
Maltempo, sei paesi colpiti e oltre 150 persone evacuate in Alta Valle Brembana. Nuova perturbazione in arrivo

Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Bergamo e dalla Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Lombardia, con il coinvolgimento della Protezione civile e delle amministrazioni locali. Sul posto operano anche squadre provenienti da altre province lombarde, un elicottero dei Vigili del fuoco di Varese e mezzi movimento terra.

Leggi anche

Valleve, evacuati due bambini e un adulto

Sempre nel pomeriggio di mercoledì, a Valleve, una frana ha isolato un’abitazione. I Vigili del fuoco hanno evacuato tre persone, tra cui due bambini, rimaste bloccate a causa del movimento del terreno.

Oggi una nuova perturbazione

Le valli bergamasche restano le osservate speciali anche oggi, venerdì 21 agosto. Una nuova perturbazione attraverserà infatti la Lombardia, con un altro passaggio di rovesci e temporali sulla Bergamasca, soprattutto tra la mattinata e il primo pomeriggio.

«Ancora una volta – dichiara il meteorologo di 3BMeteo, Manuel Mazzoleni – i fenomeni più intensi sono attesi a ridosso delle Orobie, nelle valli e lungo la fascia pedemontana, dove gli accumuli potranno essere abbondanti e raggiungere anche i 50/60 millimetri. Piogge meno intense, invece, scendendo verso la pianura, con quantitativi inferiori su Bergamo e sulla Bassa». Il quadro cambierà nel fine settimana. Sabato 22 agosto si prevede una giornata buona su tutta la Bergamasca e anche domenica in prevalenza sole per buona parte della giornata, salvo la possibilità di qualche rovescio nelle valli a partire dal pomeriggio. Uno scenario simile a quello di domenica è previsto anche per lunedì e martedì prossimi, mentre mercoledì qualche fenomeno potrebbe scivolare fino alla città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Carona
Foppolo
Gandellino
Valbondione
Valleve
Varese
Inondazione
Disastri, Incidenti
Allerta meteo
Meteo
Manuel Mazzoleni
3bmeteo