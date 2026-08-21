Maltempo, sei paesi colpiti e oltre 150 persone evacuate in Alta Valle Brembana. Nuova perturbazione in arrivo

Sei comuni particolarmente colpiti, oltre 150 persone coinvolte nelle operazioni di evacuazione e una ventina di richieste di soccorso. È il bilancio dei Vigili del fuoco dopo l’ondata di maltempo che dal pomeriggio di mercoledì 19 agosto e per tutta la giornata e notte del 20 agosto ha interessato la provincia di Bergamo, con maggiore intensità in Alta Valle Brembana e Alta Valle Seriana.

I centri indicati come più colpiti sono Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino. Le richieste arrivate alla sala operativa del comando provinciale dalle 14.30 hanno riguardato soprattutto frane, allagamenti e caduta di alberi.

Frana sulla provinciale, evacuato un campeggio

La situazione più impegnativa si è registrata a Isola di Fondra, dove una frana ha interessato la strada provinciale 2, isolando un centro abitato e un campeggio con circa 155 ospiti. Per le caratteristiche della zona si è resa necessaria l’evacuazione. Gli ospiti del campeggio e gli occupanti di alcune abitazioni vengono trasferiti con i mezzi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile nelle palestre di Lenna e Piazza Brembana, messe a disposizione dai Comuni.

Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Bergamo e dalla Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Lombardia, con il coinvolgimento della Protezione civile e delle amministrazioni locali. Sul posto operano anche squadre provenienti da altre province lombarde, un elicottero dei Vigili del fuoco di Varese e mezzi movimento terra.

Valleve, evacuati due bambini e un adulto

Sempre nel pomeriggio di mercoledì, a Valleve, una frana ha isolato un’abitazione. I Vigili del fuoco hanno evacuato tre persone, tra cui due bambini, rimaste bloccate a causa del movimento del terreno.

Oggi una nuova perturbazione

Le valli bergamasche restano le osservate speciali anche oggi, venerdì 21 agosto. Una nuova perturbazione attraverserà infatti la Lombardia, con un altro passaggio di rovesci e temporali sulla Bergamasca, soprattutto tra la mattinata e il primo pomeriggio.