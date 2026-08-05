Palloncini, foto e il rombo delle motoseghe: a Averara l’addio a Michele

Oltre trecento persone, in grandissima parte giovani, si sono strette nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto attorno alla famiglia di Michele Regazzoni per l’ultimo saluto al ventitreenne tragicamente scomparso lo scorso 28 luglio mentre era a lavoro nei boschi di Valmoresca, sopra Averara.

Una tragedia che ha destato profondo sgomento e un immenso dolore non solo nel piccolo comune dell’Alta Valle Brembana, dove il ragazzo risiedeva, ma nell’intera comunità valligiana.

Il corteo funebre ha mosso i primi passi dall’abitazione del giovane fino alla chiesa parrocchiale, dove il feretro è stato accolto da una folla silenziosa e commossa che ha riempito la navata e l’intero sagrato.

A guidare la funzione è stato il parroco, don Dario Covelli, che durante l’omelia ha voluto rivolgere un pensiero d’affetto al giovane e alla sua famiglia, interpretando il dolore dell’intera comunità: «Dinanzi a una vita spezzata così presto non ci sono parole capaci di colmare il vuoto — ha ricordato il sacerdote — Resta però la forza del bene che Michele ha saputo donare a chi lo ha conosciuto, un’impronta viva che continua a parlare al cuore dei suoi amici e di chi gli ha voluto bene. A noi spetta il compito di custodirne il ricordo con speranza e vicinanza reciproca».