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Cronaca / Valle Brembana Mercoledì 05 Agosto 2026

Palloncini, foto e il rombo delle motoseghe: a Averara l’addio a Michele

I FUNERALI. Regazzoni, boscaiolo di 23 anni, è deceduto tragicamente sul lavoro, martedì 28 luglio, mentre stava tagliando alberi in un bosco del paese.

Lettura 1 min.
Palloncini, foto e il rombo delle motoseghe: a Averara l’addio a Michele
La bara di Michele Regazzoni viene portata sul sagrato della chiesa di Averara al termine dei funerali

Averara

Oltre trecento persone, in grandissima parte giovani, si sono strette nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto attorno alla famiglia di Michele Regazzoni per l’ultimo saluto al ventitreenne tragicamente scomparso lo scorso 28 luglio mentre era a lavoro nei boschi di Valmoresca, sopra Averara.

Una tragedia che ha destato profondo sgomento e un immenso dolore non solo nel piccolo comune dell’Alta Valle Brembana, dove il ragazzo risiedeva, ma nell’intera comunità valligiana.

Il corteo funebre ha mosso i primi passi dall’abitazione del giovane fino alla chiesa parrocchiale, dove il feretro è stato accolto da una folla silenziosa e commossa che ha riempito la navata e l’intero sagrato.

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A guidare la funzione è stato il parroco, don Dario Covelli, che durante l’omelia ha voluto rivolgere un pensiero d’affetto al giovane e alla sua famiglia, interpretando il dolore dell’intera comunità: «Dinanzi a una vita spezzata così presto non ci sono parole capaci di colmare il vuoto — ha ricordato il sacerdote — Resta però la forza del bene che Michele ha saputo donare a chi lo ha conosciuto, un’impronta viva che continua a parlare al cuore dei suoi amici e di chi gli ha voluto bene. A noi spetta il compito di custodirne il ricordo con speranza e vicinanza reciproca».

La cerimonia, misurata e composta, si è avviata verso la conclusione tra raccoglimento e forte partecipazione emotiva. All’uscita del feretro sul sagrato, il composto silenzio si è sciolto nell’omaggio degli amici: un cartellone con le sue fotografie, il rombo delle motoseghe azionate in sua memoria ha accompagnato il volo di decine di palloncini bianchi verso il cielo. La salma è stata poi accompagnata al vicino cimitero locale.

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