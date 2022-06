«Passo San Marco day». Niente auto, tutti in bici con Ivan Gotti

Si salirà in bici, classica o e-bike, ma anche in skiroller o a piedi. Basta non avere motori. Sabato 18 giugno, dalle 8 alle 11,30, la strada che da Piazzatorre sale al passo di San Marco e scende ad Albaredo (Sondrio) sarà chiusa al traffico motorizzato. È il «Passo San Marco bike day», giornata dedicata alla valorizzazione turistica e paesaggistica del valico che collega Valle Brembana e Valtellina, province di Bergamo e Sondrio.